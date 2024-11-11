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Пляжный отдых

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Ноябрь
Отдых в Абхазии обернулся мучениями для семьи из Башкирии
11 ноября, 10:01
Октябрь
Дешево и заграницу: куда полететь из Уфы отдыхать с бюджетом в ₽50 000
7 октября, 01:28
Август
Берег реки в Башкирии отдали без торгов под турбазу
8 августа, 05:15
Июль
Башкирию превратят в регион пляжного отдыха
16 июля, 07:18
Вы. Лучшие пляжи Уфы: где провести лето 2024 года у воды?
15 июля, 13:52
Водные приключения в Уфе: как провести незабываемую речную прогулку на теплоходе
8 июля, 11:44
Кишечная инфекция, грязь и драки: курортный кошмар на Черном море в 2024 году
8 июля, 11:36
Турецкие аэропорты ужесточают досмотр: что грозит российским туристам?
5 июля, 13:43
Турция без Антальи: как не застрять в аэропорту и спасти отпуск
5 июля, 07:41
Где можно покататься на сапах в Уфе: полный гайд для новичков
4 июля, 13:16
Лучшие озера Башкирии: куда поехать отдохнуть?
2 июля, 14:27
Июнь
Безопасно ли жителям Башкирии ехать на российские курорты: Абхазия, Крым, Дагестан
27 июня, 05:57
Овербукинг: что делать, если вас не пустили в самолет?
21 июня, 04:37
Ручная кладь в 2024 году: что нужно знать жителям Уфы при посадке на самолет
21 июня, 04:26
Топ-4 бассейна Башкирии, которые стоит посетить этим летом
17 июня, 13:06
Как выгодно взять отпуск в 2024 году: секреты и рекомендации
13 июня, 12:04
Май
Летний штраф на ₽25000 придумали в Башкирии
28 мая, 09:32
Куда состоятельные туристы полетят отдыхать из Уфы
24 мая, 05:27
Цены в Турции в 2024: от бюджетного до роскошного отдыха
22 мая, 13:37
В Уфе летом 2024 года будет работать 10 официальных пляжей
22 мая, 12:09

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