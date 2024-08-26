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«Доширак» выгоняют из поездов из-за запаха бедности
26 августа, 16:44
Как купить ЖД билет: лайфхаки и советы россиян
26 июня, 13:17
Овербукинг: что делать, если вас не пустили в самолет?
21 июня, 04:37
Мужчина выиграл ₽2,2 млн в один клик в Башкирии
5 июня, 10:53
Правила провоза багажа в самолете в 2024 году: нормы и ограничения
26 апреля, 14:46
2018
В Башкирии отмечен рост продаж электронных билетов на поезда
Специалисты отмечают явное повышение уровня компьютерной грамотности население.
1 декабря 2018, 08:00
2017
ФК «Уфа» сыграет с «Локомотивом» 1 апреля
24 марта 2017, 05:34

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