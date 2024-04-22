mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:42

Published Сегодня, 17:42

Modified Сегодня, 17:44

Updated Сегодня, 17:44

Турки не пускают на свои самолеты русских туристов

В посадке отказано: почему россиян не допускают на борт турецких авиакомпаний

22 апреля 2024, 17:42
Фото: 1MI
Турки не пускают на свои самолеты русских туристов
В последнее время все чаще появляются сообщения о том, что турецкие авиакомпании безосновательно отказываются бронировать билеты для российских граждан или требуют от них дополнительные документы и платы.

Что происходит?

Еще в марте авиакомпания «Турецкие авиалинии» отказала россиянам в посадке на стыковочные рейсы в Южную Америку, в частности, в Буэнос-Айрес. Это произошло с 50 пассажирами, которые летели в Аргентину через Стамбул. Их сняли с рейса и не посадили на следующий рейс до столицы. Особенно строго авиакомпания проверяла тех, кто летел в Аргентину без обратного билета.

Мужчина из Санкт-Петербурга потратил почти полмиллиона рублей на поездку на концерт Мадонны в Мексике. Он планировал лететь через Стамбул на рейсе Turkish Airlines, однако его планы рухнули. В аэропорту ему и десяткам других россиян отказали в посадке на рейс в Канкун, ссылаясь на неполный комплект документов. Из-за этого пассажир потерял около 430 тысяч рублей на билетах, отелях и билетах на концерт. Он написал жалобу Turkish Airlines, но пока не получил ответа.

Участились случаи снятия русских пассажиров с турецких рейсовУчастились случаи снятия русских пассажиров с турецких рейсов
Участились случаи снятия русских пассажиров с турецких рейсов
Фото: 1MI

Еще один случай обрел популярность. Семья Ивановых из Москвы, состоящая из родителей и двоих детей, забронировала билеты на рейс этой же компании в Анталию. Но при прибытии в аэропорт им было отказано в посадке на рейс без объяснения причин. Интересно, что старший сын в этой семье имел другое гражданство и у него не возникло проблем.

Turkish Airlines предложила семье приобрести перелет через третью страну, но это потребовало дополнительных расходов и времени. В итоге, пассажиры были вынуждены искать альтернативные варианты перелета и потратили больше денег и времени, чем они планировали.

Правда, проблемы с посадкой на рейсы возникают не только у россиян. Ранее турецкие СМИ сообщали о случаях, когда турецкие граждане не смогли сесть на самолеты Turkish Airlines в направлении Канкуна. Несмотря на то, что у них были все необходимые документы, им отказали в посадке при регистрации в аэропорту.

«Турецкие авиалинии» хотят видеть обратный билет россиян«Турецкие авиалинии» хотят видеть обратный билет россиян
«Турецкие авиалинии» хотят видеть обратный билет россиян
Фото: 1MI

Почему так происходит?

Главная причина отказов — предписания мексиканской пограничной полиции, которые авиакомпания пытается соблюдать, чтобы избежать нелегальной миграции в США. Проблемы с посадкой на рейсы в страны Южной и Латинской Америки у россиян не единичны и российские дипломаты уже обратились к авиакомпании и МИД Турции по этому поводу.


Что на данный момент может стать причиной снятия с рейса по мимо наличия российского паспорта?

  1. Отсутствие обратного билета: В некоторых случаях авиакомпания требует от российских пассажиров наличия обратного билета, чтобы убедиться, что они не останутся в стране нелегально. Это особенно актуально для рейсов в Аргентину, где такое требование установлено законодательством.
  2. Несоответствие правилам въезда: Некоторые пассажиры могут не соответствовать требованиям въезда в страну назначения, например, при отсутствии брони на отель на весь период проживания или на счете недостаточно финансовых средств. В таких случаях авиакомпания может отказать в посадке.
  3. Отсутствие багажа: В некоторых случаях авиакомпания требует от пассажиров наличия багажа, возможно, чтобы убедиться, что они не путешествуют только с ручной кладью и не планируют оставаться в стране назначения на длительный срок.
  4. Непонятные причины: В некоторых случаях авиакомпания отказывает в посадке без объяснения причин. Это может быть связано с политическими или экономическими факторами, а также с решениями отдельных сотрудников аэропорта или авиакомпании.

Конечно, не стоит исключать, что отказ в посадке российских пассажиров на рейсы Turkish Airlines может быть вызван различными факторами, связанными не только с требованиями въезда в страну назначения, но и из-за политических или экономических решений, а также субъективным решениям отдельного сотрудника.

Читайте также:
Отдых в Турции Куда поехать, чтобы отдохнуть в Турции: подборка курортов для разных типов отдыхающихУфимцы не могут выбраться из аэропорта ОАЭ уже 11 часов Полторы сотни уфимцев застряли в аэропорту ОАЭ
#Ольга Харина#Общество#Аэропорт#Самолеты#Самолет#Летний отдых#Пляжный отдых#Самолёт
Подпишитесь
Следком возбудил дело после избиения подростков в Башкирии
Сегодня, 13:50
Уфимских водителей наказали за провокационные надписи
Сегодня, 14:19
В Уфе родился третий 12-палый малыш
Сегодня, 15:00
Участок в Уфе ушел под воду
Сегодня, 15:22
«Салават Юлаев» остался на время без легионера
Сегодня, 16:12
«Уфанет» сообщил о сбоях
Сегодня, 14:44
"