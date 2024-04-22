В посадке отказано: почему россиян не допускают на борт турецких авиакомпаний

Мужчина из Санкт-Петербурга потратил почти полмиллиона рублей на поездку на концерт Мадонны в Мексике. Он планировал лететь через Стамбул на рейсе Turkish Airlines, однако его планы рухнули. В аэропорту ему и десяткам других россиян отказали в посадке на рейс в Канкун, ссылаясь на неполный комплект документов. Из-за этого пассажир потерял около 430 тысяч рублей на билетах, отелях и билетах на концерт. Он написал жалобу Turkish Airlines, но пока не получил ответа.