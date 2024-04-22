В посадке отказано: почему россиян не допускают на борт турецких авиакомпаний

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
Еще в марте авиакомпания «Турецкие авиалинии» отказала россиянам в посадке на стыковочные рейсы в Южную Америку, в частности, в Буэнос-Айрес. Это произошло с 50 пассажирами, которые летели в Аргентину через Стамбул. Их сняли с рейса и не посадили на следующий рейс до столицы. Особенно строго авиакомпания проверяла тех, кто летел в Аргентину без обратного билета.
Мужчина из Санкт-Петербурга потратил почти полмиллиона рублей на поездку на концерт Мадонны в Мексике. Он планировал лететь через Стамбул на рейсе Turkish Airlines, однако его планы рухнули. В аэропорту ему и десяткам других россиян отказали в посадке на рейс в Канкун, ссылаясь на неполный комплект документов. Из-за этого пассажир потерял около 430 тысяч рублей на билетах, отелях и билетах на концерт. Он написал жалобу Turkish Airlines, но пока не получил ответа.
Еще один случай обрел популярность. Семья Ивановых из Москвы, состоящая из родителей и двоих детей, забронировала билеты на рейс этой же компании в Анталию. Но при прибытии в аэропорт им было отказано в посадке на рейс без объяснения причин. Интересно, что старший сын в этой семье имел другое гражданство и у него не возникло проблем.
Turkish Airlines предложила семье приобрести перелет через третью страну, но это потребовало дополнительных расходов и времени. В итоге, пассажиры были вынуждены искать альтернативные варианты перелета и потратили больше денег и времени, чем они планировали.
Правда, проблемы с посадкой на рейсы возникают не только у россиян. Ранее турецкие СМИ сообщали о случаях, когда турецкие граждане не смогли сесть на самолеты Turkish Airlines в направлении Канкуна. Несмотря на то, что у них были все необходимые документы, им отказали в посадке при регистрации в аэропорту.
Главная причина отказов — предписания мексиканской пограничной полиции, которые авиакомпания пытается соблюдать, чтобы избежать нелегальной миграции в США. Проблемы с посадкой на рейсы в страны Южной и Латинской Америки у россиян не единичны и российские дипломаты уже обратились к авиакомпании и МИД Турции по этому поводу.
Конечно, не стоит исключать, что отказ в посадке российских пассажиров на рейсы Turkish Airlines может быть вызван различными факторами, связанными не только с требованиями въезда в страну назначения, но и из-за политических или экономических решений, а также субъективным решениям отдельного сотрудника.