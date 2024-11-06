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Аэрофлот

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Сезон дешевых авиабилетов — куда полететь из Уфы
6 ноября, 04:46
Самолет полетел в Уфу с открытой дверью
8 октября, 13:02
Срочно. Уфимский самолет пригрозили взорвать
27 сентября, 08:20
На борту самолета «Уфа — Москва» произошло ЧП
26 августа, 08:16
Самолет треснул после посадки в Уфе
2 августа, 08:03
Уфимский самолет подал сигнал бедствия
31 июля, 18:43
В Уфе экстренно сел самолет из Москвы
29 июля, 11:17
Самолет Уфа-Москва сломался в полёте
6 июля, 11:57
Правила провоза багажа в самолете в 2024 году: нормы и ограничения
26 апреля, 14:46
2023
Пулемёт, БТР и наркотики: ФСБ рассекретила документы о попытке угона самолёта в Уфе
Четверо военнослужащих планировали ворваться на территорию аэропорта на БТР.
28 ноября 2023, 08:21
Аэропорт Уфа и Аэрофлот «переводят друг на друга стрелки» из-за застрявшего самолёта
24 ноября 2023, 07:22
Самолет застрял на полосе во время посадки в Уфе
Airbus A320 рейса SU 1258 Москва — Уфа компании «Аэрофлот» начало заносить во время посадки, а затем воздушное судно и вовсе застряло на посадочной полосе, сообщает Mash.
22 ноября 2023, 19:22
2019
Самолет «Суперджет» из Москвы вернулся в Шереметьево, не долетев до Самары
Это случилось сегодня ночью, об этом сообщило агентство ТАСС.
13 мая 2019, 05:43
Эксперты высказались о трагедии в Шереметьево
«Новые Известия» привели мнения специалистов, они считают, что ответственность за аварию несет «Аэрофлот».
9 мая 2019, 16:09
В Москве задержали второй за сутки рейс «Суперджета» компании «Аэрофлот»
Сначала перенесли рейс в Ригу, а потом в Минск, сообщают СМИ.
8 мая 2019, 10:22
2017
Самолет «Мустай Карим» совершит первый регулярный рейс в Уфу
18 октября 2017, 13:00
В Аэрофлоте рассказали, почему решили присвоить лайнеру имя Мустая Карима
13 октября 2017, 06:12

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