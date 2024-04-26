Цены на авиабилеты в экономклассе в России выросли на 25% за год — в чём причина?

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
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Updated Сегодня, 11:22
В сравнении с маем 2023 года, когда билет в эконом-классе стоил 6 972 рубля, это на 28% выше, чем в мае 2022 года. И на данный момент, это самая высокая сумма в этом сегменте с начала 2000-х годов. Предыдущий рекорд был установлен в августе 2010 года и составлял 6 892,51 рубля.
Представители Федеральной антимонопольной службы отметили, что в апреле 2023 года цены на авиабилеты выросли на 4% по сравнению с апрелем 2022 года. И в основном это объясняется сезонностью, спросом и инфляцией. В прошлом году авиакомпании часто проводили акции снижения тарифов, однако в настоящее время ситуация изменилась.
Вследствие пандемии и введения режима самоизоляции в 2020–2021 годах спрос на авиабилеты упал, а доходы населения сократились, что мешало авиакомпаниям поднимать цены. В 2022 году, когда спрос начал восстанавливаться, но появились санкции, которые ограничили доступ авиаперевозчиков к иностранным самолетам, запчастям, техническому обслуживанию и страхованию воздушных судов. Вот основные причины повышения стоимости авиабилетов:
Заграничные лизингодатели забрали самолеты в аренде, что уменьшило авиапарк и повысило давление на доступность перевозок, — эксперт Комитета Госдумы по транспорту Роман Гусаров. Трудности и ограничения создала и приостановка действия иностранных сертификатов летной годности.
На территории России было закрыто большинство южных аэропортов, на долю которых приходилась пятая часть пассажиропотока, — говорится в материалах регулятора.
Треть стоимости — это авиационное топливо. Есть и другие статьи расходов: сборы на содержание аэропортов, индексация цен в соответствии с инфляцией, лизинг воздушных судов, — объясняет Гусаров.
Это заставляет авиакомпании компенсировать расходы повышением тарифов, — говорится в материалах регулятора.
В пик спроса цены растут. На востребованных направлениях — таких, как Юго-Восточная Азия, Турция, Египет стоимость билетов поднимается значительно. На этих направлениях как минимум двукратный рост цен обеспечен. А может быть, и выше… — выяснили у авиаэксперта Романа Гусарова.