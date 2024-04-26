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Цены на билеты в 2024 году

Цены на авиабилеты в экономклассе в России выросли на 25% за год — в чём причина?

26 апреля 2024, 11:20
Фото: 1MI
Цены на билеты в 2024 году
За последний год цены на авиабилеты в эконом сегменте на внутренних перелетах в стране увеличились на 25%. Согласно информации от Росстата, в среднем пассажиру необходимо заплатить 7 015 рублей за каждые 1 000 километров пути в 2024 году.

В сравнении с маем 2023 года, когда билет в эконом-классе стоил 6 972 рубля, это на 28% выше, чем в мае 2022 года. И на данный момент, это самая высокая сумма в этом сегменте с начала 2000-х годов. Предыдущий рекорд был установлен в августе 2010 года и составлял 6 892,51 рубля.

Представители Федеральной антимонопольной службы отметили, что в апреле 2023 года цены на авиабилеты выросли на 4% по сравнению с апрелем 2022 года. И в основном это объясняется сезонностью, спросом и инфляцией. В прошлом году авиакомпании часто проводили акции снижения тарифов, однако в настоящее время ситуация изменилась.

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Фото: 1MI

Сначала ковид, потом санкции

Вследствие пандемии и введения режима самоизоляции в 2020–2021 годах спрос на авиабилеты упал, а доходы населения сократились, что мешало авиакомпаниям поднимать цены. В 2022 году, когда спрос начал восстанавливаться, но появились санкции, которые ограничили доступ авиаперевозчиков к иностранным самолетам, запчастям, техническому обслуживанию и страхованию воздушных судов. Вот основные причины повышения стоимости авиабилетов:

  • Ограничения доступа авиакомпаний к зарубежным самолетам, запчастям, техническому обслуживанию и страхованию бортов из-за санкций:
Заграничные лизингодатели забрали самолеты в аренде, что уменьшило авиапарк и повысило давление на доступность перевозок, — эксперт Комитета Госдумы по транспорту Роман Гусаров. Трудности и ограничения создала и приостановка действия иностранных сертификатов летной годности.
  • Закрытие воздушного пространства над Евросоюзом и Северной Америкой вынудило авиакомпании использовать более длинные и сложные маршруты, что привело к увеличению тарифов, отметил эксперт.
  • Закрытие южных аэропортов в России:
На территории России было закрыто большинство южных аэропортов, на долю которых приходилась пятая часть пассажиропотока, — говорится в материалах регулятора.
  • Подорожание топлива из-за санкций и политической нестабильности:
Треть стоимости — это авиационное топливо. Есть и другие статьи расходов: сборы на содержание аэропортов, индексация цен в соответствии с инфляцией, лизинг воздушных судов, — объясняет Гусаров.
  • Сокращение государственной поддержки авиационной отрасли:
Это заставляет авиакомпании компенсировать расходы повышением тарифов, — говорится в материалах регулятора.
  • Рост спроса на популярные направления:
В пик спроса цены растут. На востребованных направлениях — таких, как Юго-Восточная Азия, Турция, Египет стоимость билетов поднимается значительно. На этих направлениях как минимум двукратный рост цен обеспечен. А может быть, и выше… — выяснили у авиаэксперта Романа Гусарова.
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#Ольга Харина#Общество#Самолеты#Самолет#Авиакомпании#Авиация#Авиарейс#Самолёт#Полеты
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