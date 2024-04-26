Цены на авиабилеты в экономклассе в России выросли на 25% за год — в чём причина?

В сравнении с маем 2023 года, когда билет в эконом-классе стоил 6 972 рубля, это на 28% выше, чем в мае 2022 года. И на данный момент, это самая высокая сумма в этом сегменте с начала 2000-х годов. Предыдущий рекорд был установлен в августе 2010 года и составлял 6 892,51 рубля.