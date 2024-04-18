СК Башкирии вручил благодарность директору школы, спасшей девочку от педофила

Напомним, 15 апреля женщина, возвращаясь домой, заметила, как в подъезд перед ней зашла девочка, а за ней забежал мужчина, вскоре она услышала крики ребенка. Поспешив на помощь, она спугнула злоумышленника, который напал на малолетнюю. Мужчина скрылся, однако женщина следовала за ним до тех пор, пока не сняла на камеру его лицо, после чего обратилась в правоохранительные органы. Вскоре напавший на ребенка был задержан.