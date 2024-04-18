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СК Башкирии вручил благодарность директору школы, спасшей девочку от педофила

18 апреля 2024, 07:47
Сотрудник следственного управления навестил героиню истории, вручил благодарность, еще раз поблагодарив её за смелость и неравнодушие.

📄В Уфе директору гимназии, которая спасла малолетнюю девочку от нападения и помогла в установлении личности злоумышленника, вручена благодарность от имени руководителя следственного управления республики.

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От имени руководителя следственного управления СК России по РБ Владимира Архангельского благодарность вручена директору МАОУ «Гимназия №86» Светлане Анатольевне Михеевой. Таким образом ведомство в ведомстве отметили смелость и мужество Михеевой, проявленные в сложной жизненной ситуации, а также активное содействие в решении возложенных на органы Следственного комитета Российской Федерации задач.

Напомним, 15 апреля женщина, возвращаясь домой, заметила, как в подъезд перед ней зашла девочка, а за ней забежал мужчина, вскоре она услышала крики ребенка. Поспешив на помощь, она спугнула злоумышленника, который напал на малолетнюю. Мужчина скрылся, однако женщина следовала за ним до тех пор, пока не сняла на камеру его лицо, после чего обратилась в правоохранительные органы. Вскоре напавший на ребенка был задержан.

В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности, на время расследования он заключен под стражу.

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#Азамат Нухов
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