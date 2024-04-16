Напавшим на школьницу в Уфе мужчиной мог оказаться ранее судимый бомж

Вечером понедельника, 15 апреля, в дежурную часть Отдела полиции №2 Управления МВД России по г. Уфе поступило сообщение о нападении на несовершеннолетнюю. Девочка возвращалась домой, когда в подъезде на неё напал неизвестный мужчина.