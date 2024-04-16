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Updated Сегодня, 05:38

В Уфе задержан подозреваемый в нападении на школьницу

Напавшим на школьницу в Уфе мужчиной мог оказаться ранее судимый бомж

16 апреля 2024, 05:28
Фото: 1MI

В Уфе задержан подозреваемый в нападении на школьницу

В Уфе задержан подозреваемый противоправных действиях в отношении 11-летней школьницы в подъезде жилого дома по ул. Интернациональной, сообщает пресс-служба Пресс-служба МВД по РБ.

Вечером понедельника, 15 апреля, в дежурную часть Отдела полиции №2 Управления МВД России по г. Уфе поступило сообщение о нападении на несовершеннолетнюю. Девочка возвращалась домой, когда в подъезде на неё напал неизвестный мужчина.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По горячим следам установлены возможные очевидцы, проверены записи камер видеонаблюдения. Вскоре сотрудникам ведомства удалось установить личность подозреваемого. Им оказался мужчина без определенного места жительства, 1972 года рождения, ранее судимый.

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Участковым уполномоченным полиции он был задержан сегодня утром на улице Вологодской.

В настоящее время задержанный доставлен в отдел полиции. Задержанный дал признательные показания. Проверяется его возможная причастность к другим противоправным действиям.

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