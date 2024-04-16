В Уфе женщина спасла школьницу от педофила

Оба инцидента произошли в уфимской Черниковке. Преступник долгое время преследовал девочку. Страшно представить, что могло случиться, если бы это вовремя не заметила соседка школьницы. Вслед за девочкой мужчина зашел в дом, после чего раздался пронзительный крик школьницы. Проследившая за преступником соседка тут же забежала внутрь и спугнула мужчину. Подозреваемого успели снять на камеру.