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Published Сегодня, 04:04

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Updated Сегодня, 04:06

В Уфе женщина спасла школьницу от педофила

В Уфе женщина спасла школьницу от педофила

16 апреля 2024, 04:04
Фото: PxHere
Школьница и женщина стали жертвами домогательств со стороны неадекватного уфимца. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Оба инцидента произошли в уфимской Черниковке. Преступник долгое время преследовал девочку. Страшно представить, что могло случиться, если бы это вовремя не заметила соседка школьницы. Вслед за девочкой мужчина зашел в дом, после чего раздался пронзительный крик школьницы. Проследившая за преступником соседка тут же забежала внутрь и спугнула мужчину. Подозреваемого успели снять на камеру.

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Еще один случай также произошел неподалеку — на улице Плеханова. Однако и в этот раз преступнику не повезло: женщина, до которой он домогался, громко закричала, в итоге мужчине пришлось скрыться.

#Происшествия#Город#Уфа#Новости Башкирии
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