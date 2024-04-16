В Уфе женщина спасла школьницу от педофила

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Оба инцидента произошли в уфимской Черниковке. Преступник долгое время преследовал девочку. Страшно представить, что могло случиться, если бы это вовремя не заметила соседка школьницы. Вслед за девочкой мужчина зашел в дом, после чего раздался пронзительный крик школьницы. Проследившая за преступником соседка тут же забежала внутрь и спугнула мужчину. Подозреваемого успели снять на камеру.
Еще один случай также произошел неподалеку — на улице Плеханова. Однако и в этот раз преступнику не повезло: женщина, до которой он домогался, громко закричала, в итоге мужчине пришлось скрыться.