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После покушения на изнасилование в Уфе возбудили дело

После покушения на изнасилование в Уфе возбудили дело

16 апреля 2024, 13:50
Фото: Следком РБ
Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело из-за нападения на малолетнюю девочку и женщину в Уфе. Подробности раскрыли в пресс-службе ведомства.

На 52-летнего ранее судимого гражданина без определенного места жительства завели дела из-за покушения на изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. Все произошло накануне вечером, 15 апреля.

Правоохранителям заявили о нападении на 11-летнюю девочку в подъезде дома на улице Интернациональной. Заходившая туда женщина услышала крики ребенка и помешала преступнику, который поспешил скрыться. Далее поступило еще одно сообщение о нападении того же мужчины на 52-летнюю женщину на улице Плеханова. Она тоже успела спастись.

По горячим следам злоумышленника нашли. Он сознался в содеянном, пока решается вопрос о мере пресечения для фигуранта дела.

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#Марина Шорина#Общество#Уфа#Уголовное дело#Следком#Нападение
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