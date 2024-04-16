После покушения на изнасилование в Уфе возбудили дело

Правоохранителям заявили о нападении на 11-летнюю девочку в подъезде дома на улице Интернациональной. Заходившая туда женщина услышала крики ребенка и помешала преступнику, который поспешил скрыться. Далее поступило еще одно сообщение о нападении того же мужчины на 52-летнюю женщину на улице Плеханова. Она тоже успела спастись.