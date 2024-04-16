После покушения на изнасилование в Уфе возбудили дело

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
На 52-летнего ранее судимого гражданина без определенного места жительства завели дела из-за покушения на изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. Все произошло накануне вечером, 15 апреля.
Правоохранителям заявили о нападении на 11-летнюю девочку в подъезде дома на улице Интернациональной. Заходившая туда женщина услышала крики ребенка и помешала преступнику, который поспешил скрыться. Далее поступило еще одно сообщение о нападении того же мужчины на 52-летнюю женщину на улице Плеханова. Она тоже успела спастись.
По горячим следам злоумышленника нашли. Он сознался в содеянном, пока решается вопрос о мере пресечения для фигуранта дела.