Майские праздники: из Уфы в Сочи

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
мореКак добраться из Уфы в Сочи
Он Уфы до сочи около двух тысяч километров. . Путешествие не близкое, но оно того стоит.
Самый быстрый маршрут, конечно, на самолете. Прямой рейс займет немногим больше трех часов. Разлет цен на билеты зависит от оставшегося времени до полета и спроса на данном направлении. Допустим, на первый выходной прямые авиабилеты дотягивают до 30 тысяч рублей в одну сторону. В другие дни без ажиотажа, вы уложитесь примерно в 12 тысяч рублей за авиабилет.
Если вы располагаете временем для размеренной поездки на поезде — можно отправиться в поездку на поезде. Она займет почти двое суток. В дороге могут понадобиться дополнительные финансы на воду и напитки и еду.
Ехать на автобусе нецелесообразно — прямых маршрутов нет, а «обходными путями» уж очень изматывающее.
Вполне можно отправиться на собственном автомобиле. Дорога «съест» дня три, при щадящем режиме для водителя и изрядную сумму на бензин.
Преимуществом путешествия в Сочи в самом начале туристического сезона можно назвать отсутствие толп людей. На экскурсии можно ходить не толкаясь в очередях и не терпя гомон других людей.
Непременно стоит посетить гору Ахун. Вид со смотровой площадки несравним ни с чем. Сама смотровая площадка выглядит, как средневековая крепость. Придется пешком пройти по ступеням, но оно того стоит.
Если вы путешествуете с детьми, обязательно сходите в парк Ривьера. Аттракционы и удивительная южная растительность не оставят равнодушными никого из членов семьи.
От количества водопадов вокруг Сочи можно даже устать. Из самых уникальных — Агурские водопады. Их высота — 12 и 18 метров. Весной они особо зрелищны — мощь воды и облака брызг. На пути ручья Джегош насчитывается сразу 33 водопада. В отличие от летнего спокойного пейзажа, весной водопад живой и шумный.
Дача Сталина будет интересна всем поколениям. Она открыта ежедневно и предлагает к прогулкам по историческому любимому месту жительства Иосифа Виссарионовича. Апартаменты, экспонаты, экзотические деревья в саду… Делать фото и видеосъемку разрешено.
Это только часть удивительных мест Сочи, которые могут сделать ваши майские праздники незабываемыми.