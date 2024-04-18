Майские праздники: из Уфы в Сочи

Самый быстрый маршрут, конечно, на самолете. Прямой рейс займет немногим больше трех часов. Разлет цен на билеты зависит от оставшегося времени до полета и спроса на данном направлении. Допустим, на первый выходной прямые авиабилеты дотягивают до 30 тысяч рублей в одну сторону. В другие дни без ажиотажа, вы уложитесь примерно в 12 тысяч рублей за авиабилет.