Шашлыки на майские праздники — выбираем правильное мясо и готовим по рецептам

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Для приготовления идеального шашлыка лучше всего выбрать свежее мясо. Однако не торопитесь брать так называемое парное мясо, которое еще не выстоялось. Несмотря на то, что оно кажется на первый взгляд более привлекательным, на самом деле не всегда является лучшим выбором.
«Пригодным для еды и полезным мясо становится через сутки и больше в зависимости от вида. Куриному мясу для вызревания достаточно 1–2 дней, свинине, ягнятине — до недели. А, например, лучшие сорта австралийской говядины могут зреть до месяца в специальных соляных камерах так называемого „сухого вызревания“, где соль, температура 1–4 градуса и циркуляция стерильного воздуха делают мясо особенно вкусным и ароматным», — рассказывает бренд-шеф ВкусВилла Артём Калитвинцев.
При выборе мяса следуйте следующим пунктам:
Свиная шейка должна быть бледно-розовой, телятина и баранина — цвета малины, но не темнее. Не берите мясо липкое мясо матового цвета с серо-желтым под тоном.
Курица — отличный выбор для начинающих, так как это более жирная часть, которая остается сочной даже при пережарке. Лучше всего взять окорочка и бедра на косточке, так как она может придать шашлыку ореховый вкус, а само мясо меньше подвержено пересушке. Также перед тем как замачивать в маринаде, рекомендуется проколоть мясо и помять его руками.
Плюсы:
+ Доступность
+ Подходят все части птицы
+ Нежное мясо
+ Более диетический вариант
Минусы:
— Грудку легко пересушить
— Мало жира
Свинина считается классикой для шашлыка, потому что имеется широкий выбор частей от более сочных и нежных до более сухих и подходящих для тушения. Идеально подойдет шейка и вырезка, но можно использовать и окорок, правда, он будет дольше мариноваться и его сложнее готовить.
Плюсы:
+ Сочная
+ Нежная
+ Подходит для тушения и запекания
Минусы:
— Долго мариновать
— Возможная сухость
— Не подходит для мусульман
Считается, что говядина не самым лучшим вариантом для шашлыка, однако если правильно выбрать часть туши и потом правильно приготовить, то получится целый деликатес. Для приготовления шашлыка рекомендуется выбирать молодую телятину с жировыми прослойками, чтобы мясо было сочным. Также шеф-повара не советуют мариновать шашлык в уксусе или майонезе.
Плюсы:
+ Питательная
+ Насыщенный вкус
+ Сочная
Минусы:
— Жирная
— Дорогая
— Сложно готовить
Есть два вида людей, те кто обожают баранину и те, кто её ненавидят. Для шашлыка рекомендуется выбирать окорок, корейку и вырезку, при этом желательно, чтобы мясо было молодое мясо. Определить возраст барана можно по ширине и количеству ребер — у ягненка обычно не больше 11 тонких ребер.
Плюсы:
+ Вкус и аромат
+ Питательность
+ Разнообразие приготовления
Минусы:
— Вкус и аромат (некоторые считают их специфичными)
— Высокий уровень жира
На 500 г куриного филе нам понадобится:
Как приготовить:
Нарезаем филе кусочками и кладем их на 60 минут в смесь из лимонного сока, оливкового масла, соли и перца. После замачивания собираем шашлык на шампур в последовательности: мясо, лук, помидор, мясо, лук, перец. Обжарьте на гриле или мангале до готовности, периодически переворачивая для равномерного прожаривания. Подавайте шашлык горячим со свежими овощами и соусом по вашему вкусу.
Для маринада на 1 кг свинины нужно:
Как приготовить:
Сделайте смесь из лука, чеснока, масла, соли, перца, сока лимона, соевого соуса, меда (или сахара) и специй. Добавьте нарезанную мякоть свинины в получившийся маринад и хорошо перемешайте. Оставьте мариноваться в холодильнике от 4 до 24 часов. После маринования нанизывайте мясо на шампуры и готовьте на гриле или мангале до готовности.
На 1 кг нарезанной говядины понадобиться:
Как приготовить:
В миске смешайте лук, масло, соль, перец, сок лимона, томатную пасту, горчицу и специи. В приготовленный маринад добавьте говядину и хорошо перемешайте. Оставить на 6–24 часа, чем дольше мариновать, тем более насыщенный вкус получится. Приготовьте мясо на гриле или мангале.
Ингредиенты на 1 кг бараньего мяса:
Как приготовить:
Нарежьте баранье мясо на куски среднего размера. В миску выжмите сок лимона, добавьте нарезанный лук, смесь перцев, соевый соус, масло и соль. Перемешайте смесь с мясом и оставьте на 30 минут. Затем залейте минеральной водой так, чтобы мясо было полностью покрыто. Поставьте миску в холодильник на ночь минимум на 6 часов. Периодически переворачивайте кусочки мяса в маринаде, чтобы они равномерно пропитывались. После можно нанизать мясо на шампур и готовить на гриле, мангале или сковороде до готовности.