mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Рецепты шашлыка на майские праздники

Шашлыки на майские праздники — выбираем правильное мясо и готовим по рецептам

11 апреля 2024, 09:04
Фото: 1MI
Рецепты шашлыка на майские праздники
Узнайте, как выбрать и приготовить идеальное мясо для шашлыка из курицы, свинины, говядины и баранины.

Какое мясо брать?

Для приготовления идеального шашлыка лучше всего выбрать свежее мясо. Однако не торопитесь брать так называемое парное мясо, которое еще не выстоялось. Несмотря на то, что оно кажется на первый взгляд более привлекательным, на самом деле не всегда является лучшим выбором.

«Пригодным для еды и полезным мясо становится через сутки и больше в зависимости от вида. Куриному мясу для вызревания достаточно 1–2 дней, свинине, ягнятине — до недели. А, например, лучшие сорта австралийской говядины могут зреть до месяца в специальных соляных камерах так называемого „сухого вызревания“, где соль, температура 1–4 градуса и циркуляция стерильного воздуха делают мясо особенно вкусным и ароматным», — рассказывает бренд-шеф ВкусВилла Артём Калитвинцев.

При выборе мяса следуйте следующим пунктам:

  • Охлажденное;
  • Равномерный и блестящий цвет;
  • После нажима пальцем, остается вмятина;
  • Нет жил;
  • Нежный запах;

Свиная шейка должна быть бледно-розовой, телятина и баранина — цвета малины, но не темнее. Не берите мясо липкое мясо матового цвета с серо-желтым под тоном.

Как выбрать мясо для шашлыкаКак выбрать мясо для шашлыка
Как выбрать мясо для шашлыка
Фото: 1MI

Какая часть мяса лучше всего подходит для приготовления шашлыка?

Курица

Курица — отличный выбор для начинающих, так как это более жирная часть, которая остается сочной даже при пережарке. Лучше всего взять окорочка и бедра на косточке, так как она может придать шашлыку ореховый вкус, а само мясо меньше подвержено пересушке. Также перед тем как замачивать в маринаде, рекомендуется проколоть мясо и помять его руками.

Плюсы:
+ Доступность
+ Подходят все части птицы
+ Нежное мясо
+ Более диетический вариант

Минусы:
— Грудку легко пересушить
— Мало жира

 

Свинина

Свинина считается классикой для шашлыка, потому что имеется широкий выбор частей от более сочных и нежных до более сухих и подходящих для тушения. Идеально подойдет шейка и вырезка, но можно использовать и окорок, правда, он будет дольше мариноваться и его сложнее готовить.

Плюсы:
+ Сочная
+ Нежная
+ Подходит для тушения и запекания

Минусы:
— Долго мариновать
— Возможная сухость
— Не подходит для мусульман

Говядина

Считается, что говядина не самым лучшим вариантом для шашлыка, однако если правильно выбрать часть туши и потом правильно приготовить, то получится целый деликатес. Для приготовления шашлыка рекомендуется выбирать молодую телятину с жировыми прослойками, чтобы мясо было сочным. Также шеф-повара не советуют мариновать шашлык в уксусе или майонезе.

Плюсы:
+ Питательная
+ Насыщенный вкус
+ Сочная

Минусы:
— Жирная
— Дорогая
— Сложно готовить

 

Баранина

Есть два вида людей, те кто обожают баранину и те, кто её ненавидят. Для шашлыка рекомендуется выбирать окорок, корейку и вырезку, при этом желательно, чтобы мясо было молодое мясо. Определить возраст барана можно по ширине и количеству ребер — у ягненка обычно не больше 11 тонких ребер.

Плюсы:
+ Вкус и аромат
+ Питательность
+ Разнообразие приготовления

Минусы:
— Вкус и аромат (некоторые считают их специфичными)
— Высокий уровень жира

Шашлык из бараниныШашлык из баранины
Шашлык из баранины
Фото: 1MI

Рецепт шашлыка из курицы

На 500 г куриного филе нам понадобится:

  • курица
  • 1 лимон
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • Лук
  • Болгарский перец
  • Помидоры черри
  • соль и перец по вкусу

Как приготовить:

Нарезаем филе кусочками и кладем их на 60 минут в смесь из лимонного сока, оливкового масла, соли и перца. После замачивания собираем шашлык на шампур в последовательности: мясо, лук, помидор, мясо, лук, перец. Обжарьте на гриле или мангале до готовности, периодически переворачивая для равномерного прожаривания. Подавайте шашлык горячим со свежими овощами и соусом по вашему вкусу.

 

Рецепт шашлыка из свинины

Для маринада на 1 кг свинины нужно:

  • 1 луковица, нарезанная кольцами
  • 3–4 измельчённых зубчика чеснока
  • растительное масло
  • соль и перец по вкусу
  • сок 1 лимона
  • 2 столовые ложки соевого соуса
  • 1 столовая ложка меда или сахара
  • любимые специи (например: паприка, кумин, перец чили)

Как приготовить:

Сделайте смесь из лука, чеснока, масла, соли, перца, сока лимона, соевого соуса, меда (или сахара) и специй. Добавьте нарезанную мякоть свинины в получившийся маринад и хорошо перемешайте. Оставьте мариноваться в холодильнике от 4 до 24 часов. После маринования нанизывайте мясо на шампуры и готовьте на гриле или мангале до готовности.

Шашлык из свининыШашлык из свинины
Шашлык из свинины
Фото: 1MI

Рецепт шашлыка из говядины

На 1 кг нарезанной говядины понадобиться:

  • 1 луковица, нарезанная кольцами
  • растительное масло
  • 2 столовые ложки томатной пасты
  • 1 столовая ложка горчицы
  • соль и перец по вкусу
  • сок 1 лимона
  • специи

Как приготовить:

В миске смешайте лук, масло, соль, перец, сок лимона, томатную пасту, горчицу и специи. В приготовленный маринад добавьте говядину и хорошо перемешайте. Оставить на 6–24 часа, чем дольше мариновать, тем более насыщенный вкус получится. Приготовьте мясо на гриле или мангале.

 

Рецепт шашлыка из свинины

Ингредиенты на 1 кг бараньего мяса:

  • 1 лимон
  • 1 луковица
  • 1 чайная ложка смеси перцев
  • 1 столовая ложка соевого соуса
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • соль по вкусу
  • 500 мл минеральной воды (газированной или негазированной)

Как приготовить:

Нарежьте баранье мясо на куски среднего размера. В миску выжмите сок лимона, добавьте нарезанный лук, смесь перцев, соевый соус, масло и соль. Перемешайте смесь с мясом и оставьте на 30 минут. Затем залейте минеральной водой так, чтобы мясо было полностью покрыто. Поставьте миску в холодильник на ночь минимум на 6 часов. Периодически переворачивайте кусочки мяса в маринаде, чтобы они равномерно пропитывались. После можно нанизать мясо на шампур и готовить на гриле, мангале или сковороде до готовности.

Читайте также:
Блюда из картофеля, которые отличаются простотой приготовления и доступностью ингредиентов. Четыре простых рецепта из картофеля, которые сможет повторить любая хозяйкаБашкирская кухня 7 легендарных блюд башкирской кухни — должен попробовать каждый турист
#Общество#Майские праздники#Праздники#Еда#Рецепты#Ольга Харина
Подпишитесь
Три истории жителей Башкирии, которые потеряли всё, и попали в кредитную кабалу
Сегодня, 04:54
Видео. «Бурлит, кипит безумно»: на Юмагузинском водохранилище в Башкирии начали сброс воды
Сегодня, 04:34
Заведующая детским садом в Башкирии три года обирала своих подчиненных
Сегодня, 05:16
Под Уфой заметили НЛО
Сегодня, 04:23
В Башкирии вырастут штрафы за нарушения при выгуле питомцев
Сегодня, 04:15
В Башкирии пообещали теплую и дождливую погоду
Сегодня, 03:53
"