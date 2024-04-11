Шашлыки на майские праздники — выбираем правильное мясо и готовим по рецептам

Курица — отличный выбор для начинающих, так как это более жирная часть, которая остается сочной даже при пережарке. Лучше всего взять окорочка и бедра на косточке, так как она может придать шашлыку ореховый вкус, а само мясо меньше подвержено пересушке. Также перед тем как замачивать в маринаде, рекомендуется проколоть мясо и помять его руками.