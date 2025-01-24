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Чёрное море

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2025
Уфимцы могут забыть про отпуск в Анапе
24 января, 18:02
2024
Куда и почему люди уезжают из Башкирии
26 августа 2024, 11:36
Черное море 2024: найдите идеальный пляж для вашего отдыха
11 июля 2024, 11:57
Кишечная инфекция, грязь и драки: курортный кошмар на Черном море в 2024 году
8 июля 2024, 11:36
Черноморские курорты станут еще доступнее для жителей Башкирии
18 мая 2024, 10:28
Майские праздники: из Уфы в Сочи
18 апреля 2024, 09:14
2023
Пенсионеры из Башкирии смогут поехать в Абхазию по программе «Башкирское долголетие»
О запуске пробного тура сообщил вчера, 9 сентября, премьер-министр правительства Башкирии.
10 сентября 2023, 08:53

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