Отдых в Турции станет еще доступнее для жителей Уфы

Уже с завтрашнего дня количество рейсов из Уфы в Анталью возрастет до 34 в неделю. Рейсы на популярный турецкий курорт будут выполнять пять авиакомпаний. Так, со среды, 20 марта, авиакомпания Southwind Airlines возобновляет чартерную программу полетов по маршруту Анталья-Уфа-Анталья.