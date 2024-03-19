Отдых в Турции станет еще доступнее для жителей Уфы

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Уже с завтрашнего дня количество рейсов из Уфы в Анталью возрастет до 34 в неделю. Рейсы на популярный турецкий курорт будут выполнять пять авиакомпаний. Так, со среды, 20 марта, авиакомпания Southwind Airlines возобновляет чартерную программу полетов по маршруту Анталья-Уфа-Анталья.
Рейсы будут выполняться по средам и субботам на самолетах Airbus A321 вместимостью 220 пассажиров, отмечают в пресс-службе международного аэропорта Уфы.
Время вылета из Уфы в 02:15 местного времени. Время в пути — 4 часа 35 минут.
Ранее стало известно, что из международного аэропорта Уфы запустят рейсы в города Саудовской Аравии. Так, рейсы из Уфы в столичный Эр-Рияд будут выполняться ежедневно — 7 раз в неделю, а в Джидду — 5 раз.