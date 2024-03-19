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Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Авиакомпания Southwind Airlines увеличит количество рейсов из Уфы в Анталью

Отдых в Турции станет еще доступнее для жителей Уфы

19 марта 2024, 08:54
Фото: 1MI

Авиакомпания Southwind Airlines увеличит количество рейсов из Уфы в Анталью

Добраться до курортов на побережье Средиземного моря стало еще проще.

Уже с завтрашнего дня количество рейсов из Уфы в Анталью возрастет до 34 в неделю. Рейсы на популярный турецкий курорт будут выполнять пять авиакомпаний. Так, со среды, 20 марта, авиакомпания Southwind Airlines возобновляет чартерную программу полетов по маршруту Анталья-Уфа-Анталья.

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Рейсы будут выполняться по средам и субботам на самолетах Airbus A321 вместимостью 220 пассажиров, отмечают в пресс-службе международного аэропорта Уфы.

Время вылета из Уфы в 02:15 местного времени. Время в пути — 4 часа 35 минут.

Ранее стало известно, что из международного аэропорта Уфы запустят рейсы в города Саудовской Аравии. Так, рейсы из Уфы в столичный Эр-Рияд будут выполняться ежедневно — 7 раз в неделю, а в Джидду — 5 раз.

#Город#Уфа#Туризм#Международный аэропорт#Новости Башкирии#Туры в Турцию#Азамат Нухов#Авиарейс
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