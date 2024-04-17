Алексей Копайгородский модернизирует транспортную инфраструктуру Сочи

Властями города запланировано реализовать свыше 230 стратегических инициатив для улучшения доступности транспорта и пешеходных зон во всех районах Сочи. По словам мэра Копайгородского, реализация проекта будет завершена к 2040 году в рамках федеральных программ при поддержке высших органов власти. Он также отметил, что мнение местных жителей было учтено при разработке данного проекта. Об этом пишет kuban.mk.ru.