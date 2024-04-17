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Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:37

Updated Сегодня, 15:37

Алексей Копайгородский модернизирует транспортную инфраструктуру Сочи

Алексей Копайгородский модернизирует транспортную инфраструктуру Сочи

17 апреля 2024, 15:34
Фото: Пресс-служба администрации Сочи
Мэр Сочи Алексей Копайгородский представил план по модернизации транспортной инфраструктуры города-курорта. По новому проекту в Сочи будет проведена значительная реконструкция дорожно-транспортной сети с целью улучшения комфорта и безопасности всех участников дорожного движения.

Амбициозный план модернизации транспортной инфраструктуры

 

Властями города запланировано реализовать свыше 230 стратегических инициатив для улучшения доступности транспорта и пешеходных зон во всех районах Сочи. По словам мэра Копайгородского, реализация проекта будет завершена к 2040 году в рамках федеральных программ при поддержке высших органов власти. Он также отметил, что мнение местных жителей было учтено при разработке данного проекта. Об этом пишет kuban.mk.ru.

 

Сочи становится лидером в строительстве дорог под руководством Копайгородского

 

Эксперты отмечают, что мэр Копайгородский начал самое крупномасштабное обновление городского общественного транспорта за последние 10 лет. В настоящее время в Сочи уже эксплуатируются 180 новых автобусов, работающих на газовом топливе. Планируется, что до конца текущего года в город поступит еще 121 автобус, работающий на метане, а также девять современных электробусов.

При мэре Копайгородском Сочи стал лидером в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». За последние пять лет в городе было отремонтировано более 300 участков дорог общей протяженностью почти 350 километров. В текущем году планируется отремонтировать еще 59 улиц и переулков.

Копайгородский поручил завершить все текущие ремонты дорог к началу летнего курортного сезона. Он отметил, что работы на участках, где ремонт требует больше времени, будут временно остановлены, чтобы не создавать проблем для автомобилистов.

Один из важных проектов мэра — строительство объездной дороги. В настоящее время в Адлер, Красную Поляну и аэропорт существует только один путь — через центр Сочи. Для снижения трафика принято решение построить автомагистраль вокруг Адлера.

Поддержка проекта команды Копайгородского на государственном уровне позволит начать строительство в текущем году и завершить работы к 2026 году.

#Общество#Копайгородский Алексей Сергеевич
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