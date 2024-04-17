Алексей Копайгородский модернизирует транспортную инфраструктуру Сочи

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
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Властями города запланировано реализовать свыше 230 стратегических инициатив для улучшения доступности транспорта и пешеходных зон во всех районах Сочи. По словам мэра Копайгородского, реализация проекта будет завершена к 2040 году в рамках федеральных программ при поддержке высших органов власти. Он также отметил, что мнение местных жителей было учтено при разработке данного проекта. Об этом пишет kuban.mk.ru.
Эксперты отмечают, что мэр Копайгородский начал самое крупномасштабное обновление городского общественного транспорта за последние 10 лет. В настоящее время в Сочи уже эксплуатируются 180 новых автобусов, работающих на газовом топливе. Планируется, что до конца текущего года в город поступит еще 121 автобус, работающий на метане, а также девять современных электробусов.
При мэре Копайгородском Сочи стал лидером в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». За последние пять лет в городе было отремонтировано более 300 участков дорог общей протяженностью почти 350 километров. В текущем году планируется отремонтировать еще 59 улиц и переулков.
Копайгородский поручил завершить все текущие ремонты дорог к началу летнего курортного сезона. Он отметил, что работы на участках, где ремонт требует больше времени, будут временно остановлены, чтобы не создавать проблем для автомобилистов.
Один из важных проектов мэра — строительство объездной дороги. В настоящее время в Адлер, Красную Поляну и аэропорт существует только один путь — через центр Сочи. Для снижения трафика принято решение построить автомагистраль вокруг Адлера.
Поддержка проекта команды Копайгородского на государственном уровне позволит начать строительство в текущем году и завершить работы к 2026 году.