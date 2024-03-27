На вылетевшем из Уфы самолете произошел пожар

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Вылетевший из международного аэропорта Уфы самолет подал сигнал бедствия. По данным тг-канала, после взлета на экипаж самолета В-737-524 доложил о пожаре передней стойки шасси и решении о возврате на аэродром вылета.
В аэропорту объявлялась тревога. К счастью, посадка прошла благополучно. Позднее был проведен осмотр передней стойки — следов возгорания не обнаружено. Заруливание на МС на собственной тяге. В настоящий момент ВС отстранено от полета. Авиакомпания готовит резервный борт.
Напомним, ранее у самолета, выполнявшего рейс Минеральные воды — Уфа — Омск, отказал датчик гидросистемы. В связи с этим ВС было вынуждено уйти с предварительного старта и совершить возвращение на стоянку.