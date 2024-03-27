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Вылетевший из Уфы самолет вынужден был вернуться из-за возгорания стойки шасси

На вылетевшем из Уфы самолете произошел пожар

27 марта 2024, 10:19
Фото: 1MI

Вылетевший из Уфы самолет вынужден был вернуться из-за возгорания стойки шасси

Возгорание произошло на стойке шасси самолета, выполнявшего рейс UTA 426 Уфа — Сургут. На борту ВС находилось 118 пассажиров, сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Вылетевший из международного аэропорта Уфы самолет подал сигнал бедствия. По данным тг-канала, после взлета на экипаж самолета В-737-524 доложил о пожаре передней стойки шасси и решении о возврате на аэродром вылета.

В аэропорту объявлялась тревога. К счастью, посадка прошла благополучно. Позднее был проведен осмотр передней стойки — следов возгорания не обнаружено. Заруливание на МС на собственной тяге. В настоящий момент ВС отстранено от полета. Авиакомпания готовит резервный борт.

Напомним, ранее у самолета, выполнявшего рейс Минеральные воды — Уфа — Омск, отказал датчик гидросистемы. В связи с этим ВС было вынуждено уйти с предварительного старта и совершить возвращение на стоянку.

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#Общество#Происшествия#Уфа#Международный аэропорт#Аэропорт#Самолет#Авиация#Азамат Нухов
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