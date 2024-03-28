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Updated Сегодня, 14:16

Из-за повреждения самолета в Казани экстренно сел борт из Уфы

Из-за повреждения самолета в Казани экстренно сел борт из Уфы

28 марта 2024, 14:09
Фото: 1MI
Летевший из Уфы в Ярославль самолет экстренно сел в Казани. Причиной, по неподтвержденным данным, стала трещина на лобовом стекле в кабине пилотов. Об этом стало известно telegram-каналу «Казань на максималках».

Борт авиакомпании «ЮВТ АЭРО» с 25 пассажирами летел из столицы Башкирии в Ярославль сегодня, 28 марта. Вынужденная посадка в Татарстане прошла штатно, помощь врачей никому не понадобилась.

В результате всех пересадили на другой самолет и отправили до конечной точки. Mkset обратился в пресс-службу авиаперевозчика за комментарием. Как только он будет предоставлен, редакция опубликует новость.

Пользователи из Татарстана нервно заметили в комментариях, что такие новости добавляют фобии. Другие переживают, что «импортозамещение произошло неудачно».

Накануне стало известно, что возгорание на стойке шасси самолета случилось во время полета из Уфы в Сургут. На борту в тот момент были 118 пассажиров, а экипаж подал сигнал бедствия.

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#Происшествия#Уфа#Соцсети#Казань#Самолет#Марина Шорина
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