Из-за повреждения самолета в Казани экстренно сел борт из Уфы

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Борт авиакомпании «ЮВТ АЭРО» с 25 пассажирами летел из столицы Башкирии в Ярославль сегодня, 28 марта. Вынужденная посадка в Татарстане прошла штатно, помощь врачей никому не понадобилась.
В результате всех пересадили на другой самолет и отправили до конечной точки. Mkset обратился в пресс-службу авиаперевозчика за комментарием. Как только он будет предоставлен, редакция опубликует новость.
Пользователи из Татарстана нервно заметили в комментариях, что такие новости добавляют фобии. Другие переживают, что «импортозамещение произошло неудачно».
Накануне стало известно, что возгорание на стойке шасси самолета случилось во время полета из Уфы в Сургут. На борту в тот момент были 118 пассажиров, а экипаж подал сигнал бедствия.