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Published Сегодня, 13:48

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Рейс из Оренбурга в Уфу отменили из-за тумана

Туман задержал пассажиров рейса до Уфы в Оренбурге

11 марта 2024, 13:48
Фото: 1MI

Рейс из Оренбурга в Уфу отменили из-за тумана

Из-за тумана в Оренбурге задержались пассажиры рейса до Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Решения об отмене коснулись рейса №9530 авиакомпании «Красавиа». Вылет запланировали на 02:50 11 марта, а зарегистрироваться успели лишь два пассажира. Их планируют доставить до пункта назначения наземным транспортом.

Также из-за неблагоприятных погодных условий задержаны самолеты до московского Шереметьевой и питерского Пулково. Они должны были отправляться после 6 часов утра, но вылетели к полудню.

Оренбургская транспортная прокуратура для недопущения нарушений контролировала работу с пассажирами. Им должны оказывать услуги, согласно авиационным правилам.

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#Общество#Уфа#Аэропорт#Самолет#Оренбург#Марина Шорина
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