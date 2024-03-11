Туман задержал пассажиров рейса до Уфы в Оренбурге

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Решения об отмене коснулись рейса №9530 авиакомпании «Красавиа». Вылет запланировали на 02:50 11 марта, а зарегистрироваться успели лишь два пассажира. Их планируют доставить до пункта назначения наземным транспортом.
Также из-за неблагоприятных погодных условий задержаны самолеты до московского Шереметьевой и питерского Пулково. Они должны были отправляться после 6 часов утра, но вылетели к полудню.
Оренбургская транспортная прокуратура для недопущения нарушений контролировала работу с пассажирами. Им должны оказывать услуги, согласно авиационным правилам.