Очередной заход: министра труда Башкирии Ленара Иванова снова заявила о фейках

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
Ленара Иванова в третий раз рассказал о фейковых аккаунтах, создаваемых от её имени. О мошенничестве чиновница предупредила в своём телеграм-канале.
В последний раз о фейковых аккаунтах под именем министра труда, семьи и социальной защиты Ленара Хакимовна рассказывала чуть менее месяца назад. Тогда мошенники обращались к случайным пользователям, спрашивая, чем они занимаются. О подобном же она сообщала осенью.
В этот раз мошенники снова выбрали путь непосредственности. Они заводят беседу с гражданами, спрашивая, на рабочем ли месте находится собеседник, как у него дела. Внезапно они заявляют о некоей проверке.
О том, что создан фейк Ленары Ивановой, самой чиновнице рассказали другие пользователи.
— Утомили уже эти фейковые аккаунты. Коллеги, будьте бдительны, пожалуйста! — Л. Иванова.
Недавно фейковый аккаунт появился у мэра Уфы Ратмира Мавлиева.