Очередной заход: министра труда Башкирии Ленара Иванова снова заявила о фейках

В последний раз о фейковых аккаунтах под именем министра труда, семьи и социальной защиты Ленара Хакимовна рассказывала чуть менее месяца назад. Тогда мошенники обращались к случайным пользователям, спрашивая, чем они занимаются. О подобном же она сообщала осенью.