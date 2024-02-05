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Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Министр труда Башкирии Ленара Иванова заявила о фейковых аккаунтах с её именем

Очередной заход: министра труда Башкирии Ленара Иванова снова заявила о фейках

5 февраля 2024, 08:54

Министр труда Башкирии Ленара Иванова заявила о фейковых аккаунтах с её именем

Это уже 3 случай манипуляций с её именем.

Ленара Иванова в третий раз рассказал о фейковых аккаунтах, создаваемых от её имени. О мошенничестве чиновница предупредила в своём телеграм-канале.

В последний раз о фейковых аккаунтах под именем министра труда, семьи и социальной защиты Ленара Хакимовна рассказывала чуть менее месяца назад. Тогда мошенники обращались к случайным пользователям, спрашивая, чем они занимаются. О подобном же она сообщала осенью.

В этот раз мошенники снова выбрали путь непосредственности. Они заводят беседу с гражданами, спрашивая, на рабочем ли месте находится собеседник, как у него дела. Внезапно они заявляют о некоей проверке.

О том, что создан фейк Ленары Ивановой, самой чиновнице рассказали другие пользователи.

— Утомили уже эти фейковые аккаунты. Коллеги, будьте бдительны, пожалуйста! — Л. Иванова.

Недавно фейковый аккаунт появился у мэра Уфы Ратмира Мавлиева.

Мошенники создали аккаунт от имени мэра Уфы Ратмира Мавлиева
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#Общество#Уфа#Мошенничество#Новости Башкирии#Ленара Хакимовна Иванова#Идэль Гумеров#Минтруд
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