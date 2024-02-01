mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Мошенники рассылают сообщения от имении мэра Уфы Ратмира Мавлиева

Мошенники создали аккаунт от имени мэра Уфы Ратмира Мавлиева

1 февраля 2024, 10:43
Фото: Ратмир Мавлиев / vk.com

Мошенники рассылают сообщения от имении мэра Уфы Ратмира Мавлиева

Чиновник назвал фейковыми сообщения от его имени.

В Telegram появились фейковые аккаунты уфимского градоначальника Ратмира Мавлиева. Об этом чиновник сообщил на своей странице.

Мавлиев рассказал подписчикам в соцсетях, что от его имени рассылаются сообщения. Для этого злоумышленники создали в мессенджере аккаунт с его именем и фамилией, подписав имя пользователя ratmir.mavliev. В описании профиля написано, что владелец аккаунта является мэром Уфы, а также приведена ссылка на реальную страницу сити-менеджера.

Градоначальник предупредил подписчиков, что в настоящее время создание такие мошеннических схем «набирает обороты»:

— Сейчас набирает обороты, такая мошенническая схема, когда, якобы, от имени официальных лиц поступают различные призывы сделать что-то, перевести куда-то деньги и так далее. — Р. Мавлиев (пунктуация и орфография сохранены — прим. ред.).

По словам Мавлиева, мошенники могут представляться близкими, родными и друзьями.

Недавно злоумышленники создали аккаунты главы администрации Дёмского района. А от имени министра труда Ленары Ивановой велись страницы не один раз:

«Под моим именем»: министр труда и семьи Башкирии вновь стала жертвой мошенников
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Мошенничество#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Скопились барханы: жители Уфы вновь жалуются на уборку снега
Сегодня, 06:48
В Уфе сугроб упал на движущийся автомобиль
Сегодня, 06:32
Депутат Курултая отправится в зону СВО
Сегодня, 05:49
Синоптики раскрыли, какая погода ждет жителей Башкирии в начале февраля
Сегодня, 04:59
Башкортостан вошёл в ТОП направлений внутреннего туризма в 2023 году
29 января, 08:04
В Уфе доступен обновленный полноразмерный внедорожник Exeed VX
25 января, 04:58