Мошенники создали аккаунт от имени мэра Уфы Ратмира Мавлиева

Мавлиев рассказал подписчикам в соцсетях, что от его имени рассылаются сообщения. Для этого злоумышленники создали в мессенджере аккаунт с его именем и фамилией, подписав имя пользователя ratmir.mavliev. В описании профиля написано, что владелец аккаунта является мэром Уфы, а также приведена ссылка на реальную страницу сити-менеджера.