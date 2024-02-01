Мошенники создали аккаунт от имени мэра Уфы Ратмира Мавлиева

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
В Telegram появились фейковые аккаунты уфимского градоначальника Ратмира Мавлиева. Об этом чиновник сообщил на своей странице.
Мавлиев рассказал подписчикам в соцсетях, что от его имени рассылаются сообщения. Для этого злоумышленники создали в мессенджере аккаунт с его именем и фамилией, подписав имя пользователя ratmir.mavliev. В описании профиля написано, что владелец аккаунта является мэром Уфы, а также приведена ссылка на реальную страницу сити-менеджера.
Градоначальник предупредил подписчиков, что в настоящее время создание такие мошеннических схем «набирает обороты»:
— Сейчас набирает обороты, такая мошенническая схема, когда, якобы, от имени официальных лиц поступают различные призывы сделать что-то, перевести куда-то деньги и так далее. — Р. Мавлиев (пунктуация и орфография сохранены — прим. ред.).
По словам Мавлиева, мошенники могут представляться близкими, родными и друзьями.
Недавно злоумышленники создали аккаунты главы администрации Дёмского района. А от имени министра труда Ленары Ивановой велись страницы не один раз: