«В чем проблема»: Пять вещей, которые раздражают жителя Уфы

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Уфа — город-миллионник, мегаполис, центр культурной, финансовой, политической жизни республики. В нём есть почти всё, что олицетворяет собой современный город — развитая промышленность, огромное население, торговые центры, кофейни на каждом углу, небоскрёбы. Из Уфы можно вылететь в Москву, Питер, Сочи, Шарм-эш-Шейх, Ташкент и другие города и страны.
Но что если всё это не помогает справиться с раздражением от жизни в городе? Какие явления необходимо срочно менять?
Данный обзор представляет собой личное мнение автора, которое может не совпадать со мнением остальной редакции.
Каждое утро студенты и работники, которым приходится ехать из Сипайлово в центр, нервно поглядывают на часы, когда личный автомобиль или автобус замирает где-то между улицей Ростовской и остановкой «Спортивная». Машина с трудом преодолевает метр за метром, а улица 50 лет СССР выпускает из себя на проспект Октября горстку счастливчиков. В то же время поток на проспекте движется уверенно и даже вальяжно. Каждый час-пик участок перед выездом на проспект окрашивается на картах, показывающих пробки, в тёмно-бордовый цвет.
В чём проблема? — В светофоре. Если на проезд по проспекту даётся больше минуты времени, то у водителей, желающих на него въехать, есть несколько секунд. В итоге поездка превращается в испытание для сцепления, нервов и распорядка дня.
С этой проблемой не понаслышке знакомо большинство города. Пресловутая транспортная реформа для жителей принесла два положительных момента — возможность безналичной оплаты проезда и новые автобусы. Несмотря на то, что новые автобусы в город поставляются едва ли не ежемесячно, они не способны «вывезти» ситуацию. Жалобы на перебои в движении, слишком высокие интервалы и переполненные маршрутки поступают каждый день. О том, почему так происходит, мы говорили с экспертами.
С мечтами о метрополитене городу пора бы уже попрощаться, но власти сами время от времени вбрасывают идеи о развитом электротранспорте. Например, о скоростном трамвае, который должен соединить по проспекту Октября север и юг города. Пока что город закупает троллейбусы и трамваи, а грандиозные планы о единой трамвайной сетке упираются в отсутствие финансирования. Не определены ни даты, ни те, кто будет осуществлять строительство, ни операторы будущей системы.
В это мало верится, но у Уфы есть генеральный план. На каждую территорию разрабатываются проекты планировки и межевания.
Но что происходит на самом деле, лучше всего характеризуют два изображения.
Уфа не превращается в каменные джунгли — «слишком много» ещё осталось лесных насаждений и застройки XX века. Но даже небольшие кварталы, появляющиеся в разных частях города — на «Планете», за Зорге, в Кузнецовском Затоне, в Инорсе и т. д. — испытывают проблемы из-за нехватки социальной инфраструктуры. В проектах планировки указывается, что в застраиваемых кварталах должны появиться школы и детские сады, но застройщики не обязаны их предоставлять. Город и муниципалитеты вынуждены своими силами искать финансирование. Также вырастает нагрузка на общественный транспорт, парковки, проезды, инженерные коммуникации.
Однако жизнь человека и особенно подрастающего поколения не ограничивается домом, работой, школой и больницей. Людям нужны театры, музеи, познавательные центры, стадионы. Кроме этого, дворы, спортивные и детские площадки превращаются в загоны. Власти и застройщики готовы жертвовать городскими лесами. Всё чаще приходится слышать выражение «деградирующая среда».
В век цифровых коммуникаций не должно быть проблем в том, чтобы информировать граждан о решениях, принимаемых на уровне «местного самоуправления». Неинформированность приводит к конфликтам и спекуляциям, возникающим на пустом месте. Например, так было в Кошкином лесу, где люди просто не знали о планах города проложить теплотрассу и продолжение улицы Рудольфа Нуриева. В итоге пришлось проводить экстренные собрания, на котором местные жители выражали возмущение и недовольство тем, что забор, огораживающий их двор, придётся снести.
Отсутствие гласности вызывает тревогу и у жителей микрорайона «Тихая роща». Людей поставили перед фактом закрытия бассейна «Тан», а теперь люди ждут, что его снесут, чтобы построить на его месте жилой комплекс.
Самый свежий пример — планы застроить участок между ТЦ «Экватор» и парком им. И. Якутова. Оказывается, 8 декабря появилось постановление главы городского округа об общественных слушаниях. Городские власти опубликовали это решение на сайте мэрии в разделе «Документы», а также на сайте городского совета и портала общественных слушаний в тех разделах, которые интересуют разве что журналистов. При этом у мэрии есть сетка групп и страниц в социальных сетях, где можно было бы рассказать о планируемых мероприятиях. Но слышали ли вы о том, что общественных слушаний не будет, потому что городская администрация постановила отменить их?
Население Уфы ежегодно увеличивается, из-за чего жилищный вопрос остаётся одним из самых острых. Так как ипотека для многих граждан неподъёмна, людям приходится снимать квартиры. К сожалению, программа социального найма в Уфе слабо развита, поэтому люди вынуждены искать жильё на сайтах объявлений и через риэлторов.
Даже если верить официальным данным о том, что средняя зарплата в Башкирии составляет 56 129,9 рублей (на сентябрь), то на съём жилья будет уходить до 35,99% зарплаты. А если мы будем ориентироваться на среднедушевые доходы, то на аренду придётся выделить больше половины доходов. По данным «Циан. Аналитики» съём однокомнатной квартиры стоит 20 200 рублей. За год цена поднялась на 24%, тогда как реальные доходы населения увеличились на 6,8%.
Эксперты связывают высокие арендные платежи с падением предложения. Действительно, найти хорошее жильё за доступную цену становится сложнее. Приходится отдавать значительную часть дохода за квартиры в старых панельных домах или крохотных студиях.