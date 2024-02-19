«В чем проблема»: Пять вещей, которые раздражают жителя Уфы

Самый свежий пример — планы застроить участок между ТЦ «Экватор» и парком им. И. Якутова. Оказывается, 8 декабря появилось постановление главы городского округа об общественных слушаниях. Городские власти опубликовали это решение на сайте мэрии в разделе «Документы», а также на сайте городского совета и портала общественных слушаний в тех разделах, которые интересуют разве что журналистов. При этом у мэрии есть сетка групп и страниц в социальных сетях, где можно было бы рассказать о планируемых мероприятиях. Но слышали ли вы о том, что общественных слушаний не будет, потому что городская администрация постановила отменить их?