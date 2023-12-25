Прокуратура запретила Мавлиеву проводить слушания о застройке в центре Уфы

8 декабря было опубликовано постановление главы Горсовета Марата Васимова о публичных слушаниях по поводу застройки участка на улице Ленина под кадастровым номером 02:55:010549:3297 и площадью 8 218 кв метров. Сейчас на этом месте находится футбольное поле «Батыр». По документу с 14 декабря по 14 января должны были пройти общественные слушания для того, чтобы предоставить спецзастройщику «Экодевелопмент» разрешение на строительство жилой высотки.