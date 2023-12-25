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Мэр Уфы Мавлиев отменил слушания о строительстве высотке в центре Уфы

Прокуратура запретила Мавлиеву проводить слушания о застройке в центре Уфы

25 декабря 2023, 12:18
Фото: 1MI

Мэр Уфы Мавлиев отменил слушания о строительстве высотке в центре Уфы

Компания-застройщик, которая хотела получить разрешение на землю, принадлежит предпринимательнице, владеющей транспортными компаниями, производством для нефтегазовой отрасли и торговым комплексом.

Администрация Уфы отменила слушания о застройке возле ТЦ «Экватор» и парка им. И. Якутова. Как говорится в постановлении, основанием этому послужило предостережение прокурора города о недопустимости нарушения федерального законодательства.

8 декабря было опубликовано постановление главы Горсовета Марата Васимова о публичных слушаниях по поводу застройки участка на улице Ленина под кадастровым номером 02:55:010549:3297 и площадью 8 218 кв метров. Сейчас на этом месте находится футбольное поле «Батыр». По документу с 14 декабря по 14 января должны были пройти общественные слушания для того, чтобы предоставить спецзастройщику «Экодевелопмент» разрешение на строительство жилой высотки.

Однако выяснилось, что ранее прокуратура представила городским властям предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. Поэтому 22 декабря вышло новое постановление, подписанное Ратмиром Мавлиевым — отменить слушания, а документ от 8 декабря признать утратившим силу.

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По сведениям СПАРК, СЗ «Экодевелопмент» принадлежит уроженке Уфы Маргарите Прохоровой. Она же владеет такими организациями, как «Газ-Проект Инжиниринг» (производство оборудования для нефтегазового сектора), «Тамарикс» (Санкт-Петербург), Tamarix Logistics (Санкт-Петербург), группой компаний «Транстерминал» (последние занимаются авиационной транспортировкой грузов), торговым комплексом «Тан» (Чесноковка) и другими. По информации Rusprofile, общая стоимость долей, принадлежащих Прохоровой в разных компаниях, составляет 138 млн рублей. В прошлом году все организации принесли прибыль 77 млн рублей при выручке 3,2 млрд рублей.

ООО «СЗ „Экодевелопмент“ зарегистрировано в 2022 году, который оно закончило с убытками в 2 млн рублей.

Недавно руководство Уфы получило представление от прокуратуры за ямы на проспекте Салавата Юлаева. Зато возле Дёмы появится жилой комплекс, который возводит бизнесмен из Ульяновска.

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