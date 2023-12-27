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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Стали известны реальные доходы населения Башкирии

На сколько в Башкирии за год увеличились доходы населения?

27 декабря 2023, 09:25
Фото: 1MI

Стали известны реальные доходы населения Башкирии

Также изменились реальные и располагаемые доходы.

Среднедушевые доходы населения республики к концу сентября составляли 35 990,4 рублей. Об этом сообщил Башкортостанстат.

По сравнению с 9 месяцами прошлого года доходы увеличились на 3 549,8 рублей. В конце 3 квартала они выросли по сравнению с концом 1 квартала с 33 492,9 рублей до 38 2581,1 рублей.

В процентном соотношении рост реальных доходов по сравнению с таким же периодом прошлого года составил 6,8%. Располагаемые доходы (поступления за вычетом обязательных платежей и взносов с учётом инфляции) увеличились на 6%. Базовый индекс потребительских цен (или базовая инфляция), подсчитываемый Росстатом, в Башкирии с сентября 2022 по сентябрь 2023 года составил 3,44%.

Вчера стало известно, что цена одного квадратного метра за 3 месяца поднялась на 3,3%.

#Общество#Новости Башкирии#Инфляция#Идэль Гумеров#Башкортостанстат
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