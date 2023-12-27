На сколько в Башкирии за год увеличились доходы населения?

В процентном соотношении рост реальных доходов по сравнению с таким же периодом прошлого года составил 6,8%. Располагаемые доходы (поступления за вычетом обязательных платежей и взносов с учётом инфляции) увеличились на 6%. Базовый индекс потребительских цен (или базовая инфляция), подсчитываемый Росстатом, в Башкирии с сентября 2022 по сентябрь 2023 года составил 3,44%.