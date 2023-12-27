На сколько в Башкирии за год увеличились доходы населения?

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Среднедушевые доходы населения республики к концу сентября составляли 35 990,4 рублей. Об этом сообщил Башкортостанстат.
По сравнению с 9 месяцами прошлого года доходы увеличились на 3 549,8 рублей. В конце 3 квартала они выросли по сравнению с концом 1 квартала с 33 492,9 рублей до 38 2581,1 рублей.
В процентном соотношении рост реальных доходов по сравнению с таким же периодом прошлого года составил 6,8%. Располагаемые доходы (поступления за вычетом обязательных платежей и взносов с учётом инфляции) увеличились на 6%. Базовый индекс потребительских цен (или базовая инфляция), подсчитываемый Росстатом, в Башкирии с сентября 2022 по сентябрь 2023 года составил 3,44%.
Вчера стало известно, что цена одного квадратного метра за 3 месяца поднялась на 3,3%.