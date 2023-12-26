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Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Съём жилья в Уфе за год подорожал на 21%

Рост цен на съёмное жильё в Уфе в три раза превышает официальную инфляцию

26 декабря 2023, 05:23
Фото: 1MI

Съём жилья в Уфе за год подорожал на 21%

Рост зарплат отстаёт от роста цен на «однушку».

Съём однокомнатных квартир в Башкирии подорожал на 21%. Об этом сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на «Циан. Аналитику».

Средняя цена «однушки» в Уфе составляет 20,2 тыс рублей. По стране этот показатель достиг 25,1 тыс рублей. Если за 2022 год в России рост цен на съёмное жильё составил 3%, то за 2023 год — 24%.

В полтора раза дороже стало снимать квартиру в Перми. В Челябинске по сравнению с прошлым годом рост составил 45%, в Омске — 43%.

Эксперты связывают рост цен с падением предложения. В Уфе объём свободных квартир уменьшился в 4,5 раза, в Москве и Тольятти (Самарская область) в 3,5 раза, в Санкт-Петербурге в 3 раза. По России предложение на рынке съёмного жилья снизилось в 2,5 раза.

Рост доходов населения отстаёт от динамики цен на съёмное жильё. По данным Башкортостанстата, в сентябре 2023 года средняя номинальная заработная плата в Башкирии составляла 56 129,9 рублей, а в сентябре 2022 года — 48 392,2 рублей. То есть, за год рост составил 15,99%.

Официальная инфляция в Башкирии по последним данным составляет 6,94%.

Инфляция в Башкирии приблизилась к 7%
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#Общество#Экономика#Уфа#Жилье#Идэль Гумеров
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