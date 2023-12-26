Рост цен на съёмное жильё в Уфе в три раза превышает официальную инфляцию

Рост доходов населения отстаёт от динамики цен на съёмное жильё. По данным Башкортостанстата, в сентябре 2023 года средняя номинальная заработная плата в Башкирии составляла 56 129,9 рублей, а в сентябре 2022 года — 48 392,2 рублей. То есть, за год рост составил 15,99%.