Жители Уфы записали обращение к Путину с просьбой разобраться с точечной застройкой

Микрорайон стал нашумевшим местом за последнее время. Недавно там выставили на продажу землю, принадлежавшую ГУ ФСИН. Также в квартале улиц Зорге, Шафиева, Парковая решается судьба бассейна «Тан», который ныне закрыт. Власти готовят проекты планировки и межевания территории.