Жители Уфы записали обращение к Путину с просьбой разобраться с точечной застройкой

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Жители микрорайона «Тихая роща» в Уфе обратились к Владимиру Путину. Они выступают против точечной застройки.
Микрорайон стал нашумевшим местом за последнее время. Недавно там выставили на продажу землю, принадлежавшую ГУ ФСИН. Также в квартале улиц Зорге, Шафиева, Парковая решается судьба бассейна «Тан», который ныне закрыт. Власти готовят проекты планировки и межевания территории.
Жители микрорайона, собравшиеся в субботу, просят обеспечить их социальной инфраструктурой — построить школу и детский сад. В числе их просьб — сохранить спорткомплекс «Тан», прекратить точечную застройку. Граждане считают, что сейчас нарушают статьи федерального закона №124 «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации».
Жители новых домов на улице Зорге не в первый раз обращаются к президенту.