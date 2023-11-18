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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Уфимцы обратились к Путину с просьбой построить школу и садик

Жители Уфы записали обращение к Путину с просьбой разобраться с точечной застройкой

18 ноября 2023, 11:02
Фото: 1MI

Уфимцы обратились к Путину с просьбой построить школу и садик

Граждане считают, что права их детей нарушаются.

Жители микрорайона «Тихая роща» в Уфе обратились к Владимиру Путину. Они выступают против точечной застройки.

Микрорайон стал нашумевшим местом за последнее время. Недавно там выставили на продажу землю, принадлежавшую ГУ ФСИН. Также в квартале улиц Зорге, Шафиева, Парковая решается судьба бассейна «Тан», который ныне закрыт. Власти готовят проекты планировки и межевания территории.

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Жители микрорайона, собравшиеся в субботу, просят обеспечить их социальной инфраструктурой — построить школу и детский сад. В числе их просьб — сохранить спорткомплекс «Тан», прекратить точечную застройку. Граждане считают, что сейчас нарушают статьи федерального закона №124 «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации».

Жители новых домов на улице Зорге не в первый раз обращаются к президенту.

#Общество#Уфа#Владимир Путин#Новости Уфы#Идэль Гумеров#Зорге#Видеообращение
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