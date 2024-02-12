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Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Как из однокомнатной квартиры сделать просторную студию

Как из однокомнатной квартиры сделать просторную студию

12 февраля 2024, 07:08
Фото: 1MI
Для того, чтобы сделать из однокомнатной квартиры большую студию, придется снести лишние стены и утвердить перепланировку. Как провести ремонт в помещениях и получить новый тип жилья, в материале Newia.

Как однушку переделать в студию

Первое, что нужно сделать, это объединить все помещения в одно пространство. Для этого можно убрать перегородки между комнатами или использовать раздвижные двери. Таким образом, вы создадите большую открытую зону, которая станет одновременно гостиной, спальней и кухней.

Следующий шаг — максимальное использование пространства. Для хранения вещей можно использовать раздвижные или встроенные шкафы. Также можно использовать подвесные стеллажи или полки, так вы освободите пол и стены от лишних предметов.

Освещение очень важно в студии. Используйте светлые цвета на стенах и потолке — это поможет визуально расширить пространство. Установите большие либо французские окна, чтобы студия получала максимальное количество естественного света. Дополнительно можно использовать потолочные светильники, настольные лампы и разнообразную подсветку.

Не забывайте о функциональности студии. Выбирайте мебель, которая выполняет несколько функций одновременно. Например, диван-кровать или раскладной стол. Для создания зон отдыха, спальни и рабочего места можно использовать ширмы.

Наконец, добавьте немного стиля в вашу студию. Не бойтесь ярких акцентов в интерьере — используйте интересные обои или картины на стенах, подушки или покрывала с яркими узорами. Экспериментируйте с цветами и текстилем, это поможет сделать свое пространство уютным и индивидуальным.

Вот и все. Вы только что узнали несколько способов, как превратить однокомнатную квартиру в стильную и функциональную студию. Приступайте к делу, и в скором времени вы будете наслаждаться преобразованным пространством.

Какие есть ограничения при перепланировке

При выполнении перепланировки существуют определенные ограничения. Главное, нельзя сносить несущие стены. После перепланировки жилое помещение должно занимать не менее 60% квартиры. И согласно санитарным нормам, если нет коридора между санузлом и остальным пространством квартиры, их нужно разделить тамбуром или раздвижной перегородкой.

В каждой жилой квартире должны быть отведены жилая, вспомогательная и «мокрая» зоны (кухня, ванна, туалет). Если все стены в квартире будут снесены, такая перепланировка будет незаконной. Кухня и санузел должны быть отделены.

Плюсы студии

В квартирах студиях есть сразу несколько преимуществ.

Доступная цена

Стоимость студий в среднем на 20% меньше по сравнению с «однушками» того же размера и схожим расположением. К студиям стоит присмотреться в том случае, если вы хотите немного сэкономить и не беспокоит необычная планировка и ограниченное пространство.

Свободная планировка

Жилую зону можно использовать по вашему усмотрению. Для ее разделения используют передвижные перегородки, разнообразную мебель и цветовые решения, даже разную высоту — к примеру, устанавливают кровать на небольшую платформу, чтобы выделить спальную зону.

Естественное освещение

Часто в таких квартирах большие окна, которые пропускают много света. Из-за отсутствия перегородок он лучше распределяется по всему пространству.

Минусы студии

Однако те, кто жили в подобных помещениях, выделяют и недостатки.

Маленькая площадь

Если у вас большая семья или вы не привыкли ютиться на маленькой площади, а также если у вас много громоздкой мебели или инструментов — от идеи со студией лучше отказаться.

Единое пространство

Важную роль в квартире играют перегородки. они выступают своего рода барьером и предотвращают распространение запахов, пыли и грязи. Если их нет, могут возникнуть проблемы. Например, грязь из прихожей может попасть на кровать.

Что лучше однушка или студия

В однокомнатной квартире есть отдельная спальня, гостиная, кухня и санузел. Такая планировка обеспечивает большую приватность и возможность разделить зоны для отдыха, работы и приготовления пищи. Если вы привыкли жить в пространстве с четкой разделением функциональных зон, то однушка даст вам большее ощущение комфорта и уюта.

Студия, с другой стороны, представляет собой помещение с объединенной гостиной, спальней и кухней. Такая планировка создает впечатление просторности и свободы, что особенно ценно для малогабаритной квартиры. Студии, как правило, стоят на порядок дешевле, чем однушки, и идеально подойдут для студентов, одиноких людей или тех, кто предпочитает минимализм и простоту.

Делая выбор между однокомнатной квартирой и студией, необходимо учитывать свои предпочтения в отношении планировки, размера и стоимости квартиры.

#Общество#Ремонт#Недвижимость#Квартиры
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