mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Квартиры

Выбрать дату
Ноябрь
Снова плохие новости про ипотеку: или наследство, или долги
15 ноября, 08:50
В Башкирии взлетели зарплаты
11 ноября, 19:13
Уфимцев обманули с жильем
5 ноября, 14:55
Октябрь
В Уфе бойцам СВО сделают огромную скидку на жилье
31 октября, 15:53
Взбесившиеся цены на квартиры успокоились в Уфе
30 октября, 17:28
Куда все срочно уезжают из Башкирии
28 октября, 19:42
В Уфе натыкают высоток
24 октября, 16:03
Цены на жилье в Уфе растут сумасшедшими темпами
20 октября, 03:09
В Уфе построят дом за ₽2,5 млрд
16 октября, 08:47
Сентябрь
Пожар в Башкирии выгнал из дома 11 человек
28 сентября, 03:50
Срочно. Радий Хабиров покинул Белый дом
27 сентября, 09:28
Взорванный газом дом обновят к октябрю в Башкирии
11 сентября, 04:56
Создаём аромат осени: как сделать аромадиффузор своими руками
10 сентября, 11:00
Почему кухонная раковина может стать причиной болезней
6 сентября, 12:30
Не пылесосьте битое стекло! Эксперты предупреждают о серьезных поломках
6 сентября, 11:49
5 причин не сушить белье на улице и что советуют эксперты стирки
4 сентября, 12:48
7 вещей в доме, которые можно очистить с помощью кукурузного крахмала
4 сентября, 12:06
Как избавиться от липких следов наклеек: простые и эффективные методы
4 сентября, 11:00
Август
Почему стиральная машина бьется током? Советы экспертов и практические рекомендации
30 августа, 11:53
Как избавиться от клопов в домашних условиях: народные средства и химические препарат
29 августа, 12:31

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика