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Posted Сегодня, 15:11

Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Башкирия начнет борьбу с экологическим ущербом

Башкирия начнет борьбу с экологическим ущербом

6 февраля 2024, 15:11
Фото: 1MI
В Башкирии начнут борьбу с накопленным экологическим ущербом. Соответствующий закон подписал глава республики Радий Хабиров.

Изменения коснутся Экологического кодекса региона и затронут работы по избавлению от объектов накопленного вреда экологии. Для начала нужно их пересчитать, выявить объем ущерба и регламентировать процесс.

Полномочия отошли органам власти Башкирии в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды. Инвентаризация проблемных объектов сегодня ведется по всей стране. Доступ к данным дадут также и обычным гражданам и юрлицам.

Контролировать процесс ликвидации ущерба можно неограниченнный срок. Закон официально вступит в силу спустя 10 дней после опубликования, но некоторые пункты закона начнут действовать с осени 2024 года.

Эколог: Чтобы изменить экологическую ситуацию нужен вклад каждого
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#Экология#Башкортостан#Закон#Хабиров Радий Фаритович#Окружающая среда#Экологические проблемы#Марина Шорина
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