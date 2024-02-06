Башкирия начнет борьбу с экологическим ущербом

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Изменения коснутся Экологического кодекса региона и затронут работы по избавлению от объектов накопленного вреда экологии. Для начала нужно их пересчитать, выявить объем ущерба и регламентировать процесс.
Полномочия отошли органам власти Башкирии в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды. Инвентаризация проблемных объектов сегодня ведется по всей стране. Доступ к данным дадут также и обычным гражданам и юрлицам.
Контролировать процесс ликвидации ущерба можно неограниченнный срок. Закон официально вступит в силу спустя 10 дней после опубликования, но некоторые пункты закона начнут действовать с осени 2024 года.