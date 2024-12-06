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Экологические проблемы

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2024
В Уфе сотни частных домов могут оказаться под сбрасывающими топливо самолетами
6 декабря, 11:06
Жители новостроек Уфы оглохнут от самолетов
6 декабря, 08:43
Бастрыкина заинтересовал плохой запах в Башкирии
19 сентября, 15:46
Крупный пожар на рынке навредил экологии Башкирии
1 сентября, 09:12
Уфа глазами туристов: от унылых улиц до зимних сказок
10 июля, 15:51
Почему Уфа худший город в мире
5 апреля, 03:59
В Уфе в первые дни весны зафиксировали выброс токсичного вещества в воздух
Отчет по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха в городе публикует Башгидрометцентр.
8 марта, 05:05
Башкирия начнет борьбу с экологическим ущербом
В Башкирии начнут борьбу с накопленным экологическим ущербом. Соответствующий закон подписал глава республики Радий Хабиров.
6 февраля, 15:11
Для решения проблемы с «Уфахимпромом» предложили использовать микроорганизмы
2 февраля, 10:59
Над городами Башкирии повис ядовитый смог
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, сообщили в пресс-служба ведомства.
25 января, 08:36
2023
По улицам Уфы растекается токсичная субстанция
Комментарий эксперта публикует телеканал UTV.
22 ноября 2023, 13:40
«Норникель» дал старт экологической программе по сокращению выбросов диоксида серы
25 октября 2023, 15:07

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