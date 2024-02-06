Стало известно, как заставить УК вывозить снег со дворов

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Из-за обильных снегопадов в Уфе выросло количество жалоб на уборку снега. Горожане сетуют на то, что этот процесс плохо выстроен, ведь машины и пешеходы тяжело преодолевают препятствия на дорогах.
Они обвинили в бездействии власти и свои управляющие компании. В последних заявляют, что вывозить снег не собираются, а значит, что снежные кучи сохранятся посреди тропинок, на парковочных местах, а также детских и спортивных площадках.
Уборка придомовой территории является обязанностью УК. Однако заставить вывезти снег невозможно, ведь эта услуга не включена в минимальный перечень работ. Обязательства могут быть прописаны в договоре управления и решение должно быть принято на общем собрании собственников. Если услуга оказывается, то УК заключает договор со снегоплавильным пунктом.