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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Управляющие компании в Уфе не обязаны вывозить снег

Стало известно, как заставить УК вывозить снег со дворов

6 февраля 2024, 14:23
Фото: 1MI

Управляющие компании в Уфе не обязаны вывозить снег

В Госкомитете Башкири по жилищному и строительному надзору ответили на вопрос уфимцев, должны ли управляющие компании вывозить снег со дворов. Подробности опубликовал портал UfacityNews.

Из-за обильных снегопадов в Уфе выросло количество жалоб на уборку снега. Горожане сетуют на то, что этот процесс плохо выстроен, ведь машины и пешеходы тяжело преодолевают препятствия на дорогах.

Они обвинили в бездействии власти и свои управляющие компании. В последних заявляют, что вывозить снег не собираются, а значит, что снежные кучи сохранятся посреди тропинок, на парковочных местах, а также детских и спортивных площадках.

Уборка придомовой территории является обязанностью УК. Однако заставить вывезти снег невозможно, ведь эта услуга не включена в минимальный перечень работ. Обязательства могут быть прописаны в договоре управления и решение должно быть принято на общем собрании собственников. Если услуга оказывается, то УК заключает договор со снегоплавильным пунктом.

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#Общество#Управляющие компании#Башкортостан#Снег#Уборка снега#Жилищно-коммунальные услуги#Марина Шорина
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