Эколог: Чтобы изменить экологическую ситуацию нужен вклад каждого

По словам эколога Елены Есиной, каждый человек действительно может сделать что-то для улучшения экологии. Для этого необходимо просто изменить свои привычки. В частности снизить потребление энергии, воды и других ресурсов.

В интервью RuNews24.ru Есина отметила, что снизить загрязнение природы можно, например, начав сортировать мусор и применяя в быту природные средства. При этом эксперты утверждают, что оздоровление окружающей среды — вопрос, требующий комплексного подхода.Это и внедрение экологичных технологий в производство, и изменение привычек потребления. Помочь планете действительно может каждый, но без глобальных инициатив ситуация едва ли изменится.