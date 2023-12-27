Эколог: Чтобы изменить экологическую ситуацию нужен вклад каждого

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В интервью RuNews24.ru Есина отметила, что снизить загрязнение природы можно, например, начав сортировать мусор и применяя в быту природные средства.
При этом эксперты утверждают, что оздоровление окружающей среды — вопрос, требующий комплексного подхода.Это и внедрение экологичных технологий в производство, и изменение привычек потребления. Помочь планете действительно может каждый, но без глобальных инициатив ситуация едва ли изменится.