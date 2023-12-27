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Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Эколог: Чтобы изменить экологическую ситуацию нужен вклад каждого

Эколог: Чтобы изменить экологическую ситуацию нужен вклад каждого

27 декабря 2023, 11:24
Фото: 1MI
По словам эколога Елены Есиной, каждый человек действительно может сделать что-то для улучшения экологии. Для этого необходимо просто изменить свои привычки. В частности снизить потребление энергии, воды и других ресурсов.

В интервью RuNews24.ru Есина отметила, что снизить загрязнение природы можно, например, начав сортировать мусор и применяя в быту природные средства.

При этом эксперты утверждают, что оздоровление окружающей среды — вопрос, требующий комплексного подхода.Это и внедрение экологичных технологий в производство, и изменение привычек потребления. Помочь планете действительно может каждый, но без глобальных инициатив ситуация едва ли изменится.

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