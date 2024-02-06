Жители «отдалённой территории» Уфы просят спасти лес от вырубки и обратились к Путину

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Жители Нагаево обратились к Владимиру Путину с просьбой остановить вырубку леса на окраине села. По их мнению, территория, которая генпланом Уфы предназначена для парков или скверов, может быть подвергнута жилой застройке. Чем так дороги деревья для граждан и что привело к текущей ситуации?
Нагаево находится в 10 км востоку от реки Уфимки и в 15 км от центра столицы. Несмотря на это, в 1992 году было принято решение включить село в состав Уфы вместе с Жилино, Зинино и другими населёнными пунктами. С открытием в 2008 году на месте паромной «Каменной переправы» моста над Уфимкой (т.н. «Пугачёвского моста») началась активная застройка «отдалённых территорий».
Массовое жилищное строительство в Нагаево привело к освоению огромных территорий, которые ранее не были предназначены для жилого строительства. Так случилось с земельными участками, ранее имевшими сельскохозяйственное назначение. По словам местных жителей, всё северное Нагаево — от железной дороги до села Акбердино Иглинского района — ранее принадлежали колхозу. 15 лет назад эти земли были переданы в частную собственность.
В число выкупленных земель попал лес восточнее микрорайона «30-й квартал» (за улицей Отечественной). В прошлом году произошло «размежевание» территории леса — теперь она «нарезана» на земельные участки под благоустройство территории и индивидуальное жилищное строительство. Под благоустройством городские градостроительные нормы подразумевают комплекс работ, которые могут включать в себя в числе прочих строительство дорог, инженерных коммуникаций, канализаций, электрических сетей и т. д. Жители посёлка опасаются, что вместо леса перед их окнами вырастут новые коттеджи и улицы, из-за чего ухудшится экологическая обстановка.
Тревога граждан не беспочвенна, ведь этой зимой началась вырубка деревьев. Неизвестные лица с помощью спецтехники повалили ряд клёнов и дубов. Местные жители рассказывают, что вырубка деревьев уже привела к нарушению экологического равновесия.
— Раньше в лесу можно было встретить зайцев. А с началом вырубки зайцы начали выбегать на дорогу, в огороды. — Сергей (имя изменено — прим. ред.).
К тому же, передача леса в собственность частных лиц привела к казусу, наглядно описывающего противоречие между интересами отдельных собственников и общества. Планировалось, что через лес пройдёт газопровод. Чтобы провести его, нужно было вырубить часть деревьев и кустарников. Но сделать это оказалось крайне сложным — на согласование вырубки на охранной зоне трубопровода ушёл год.
Опасения граждан можно понять. Лес был не просто украшением посёлка, но и местом активного отдыха. Жители гуляли по тропинкам с детьми, собирали грибы, занимались спортом. Деревья очищают и освежают воздух, летом их тень спасает от жары. И относились они к лесу бережливо — каждую весну проводили субботники с генеральной уборкой и санитарной очисткой, высаживали новые деревья.
— Мы своими усилиями наводим порядок. Весной выметали грязь, песок. Потом централизованно заказали технику для вывоза мусора. Высадили декоративные кустарники. Все соседи по мере возможности принимают в этом участие. — Иван (имя изменено — прим. ред.).
Неравнодушные граждане показали корреспонденту Mkset.ru прореженные зоны леса. По их словам, весной соседи проводят генуборку, прочищают от мусора и веток. Местные жители были бы не против обустройства парка или сквера вместо нещадной вырубки.
Стоит отметить, что на сегодняшний день городскими властями не приняты проекты планировки и межевании территории, ограниченной улицами Успешная, Отечественная, Бахчисарайская и Еловая в селе Нагаево. Но по генплану Уфы, утверждённому весной 2022 года, территория «нарезанных» участков объединена в зону рекреационного назначения площадью 27,77 га. В описании зоны указано, что она должна представлять собой «преимущественно незастроенную территорию с преобладанием естественных природных ландшафтов, обладающую высоким потенциалом рекреационного использования (в том числе ценные территории природоохранного значения, городские леса, парки, скверы, сады, бульвары, иные территории природоохранного назначения)».
Однако по данным Росреестра, большая часть участков имеет вид разрешённого использования «Благоустройство территории» и «Индивидуальное жилищное строительство».
Редакция Mkset.ru направила запрос в Администрацию ГО г. Уфа Республики Башкортостан о том, в чьей собственности находятся земельные участки, есть ли документы, подтверждающие перевод земель для жилищного строительства. Также мы спросили, планируют ли городские власти принять проекты планировки и межевания территории, а также принять меры для благоустройства леса. Кроме того, запросы отправлены в прокуратуру Республики Башкортостан и Министерство земельных и имущественных отношений.
По словам местных жителей, попытки защитить лес начались с того момента, «как только упало первое дерево». Они рассказали историю о том, что действия лиц, пытающихся реализовать земли для прибыли, не в первый раз встречают недовольство граждан. Ранее застройщики уже предпринимали попытки вмешательства в природу — например, засыпали овраги в центре Нагаево для выравнивания рельефа. Это привело к тому, что подвалы домов затопляло водой. На северо-западе Нагаево застройщики захотели осушить озеро, но гражданам удалось его отстоять.
Для того, чтобы спасти один из последних зелёных уголков Нагаево от вырубки, неравнодушные граждане написали несколько письменных обращений в различные инстанции. 22 декабря 2023 года было направлено коллективное письмо в прокуратуру Республики Башкортостан с просьбой дать правовую оценку процедурам, по которым были оформлены права собственности на земельные участки, перевод их в вид разрешённого использования «ИЖС», а также действиям тех, кто начал вырубку леса. Также жители обратились к депутату Госдумы Артёму Бичаеву, который, в свою очередь, 31 января отправил запрос генпрокурору России Игорю Краснову. Прокуратура Октябрьского района перенаправила запрос граждан в министерство природопользования и экологии, администрацию города Уфы и в полицию.
Жители 30-го квартала села Нагаево не отчаиваются. 4 февраля они записали видеообращение, адресованное Владимиру Путину. Они попросили президента страны «сделать всё возможное, чтобы остановить вырубку леса с целью сохранения для будущих поколений».