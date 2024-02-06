Жители «отдалённой территории» Уфы просят спасти лес от вырубки и обратились к Путину

Для того, чтобы спасти один из последних зелёных уголков Нагаево от вырубки, неравнодушные граждане написали несколько письменных обращений в различные инстанции. 22 декабря 2023 года было направлено коллективное письмо в прокуратуру Республики Башкортостан с просьбой дать правовую оценку процедурам, по которым были оформлены права собственности на земельные участки, перевод их в вид разрешённого использования «ИЖС», а также действиям тех, кто начал вырубку леса. Также жители обратились к депутату Госдумы Артёму Бичаеву, который, в свою очередь, 31 января отправил запрос генпрокурору России Игорю Краснову. Прокуратура Октябрьского района перенаправила запрос граждан в министерство природопользования и экологии, администрацию города Уфы и в полицию.