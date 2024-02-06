В феврале пенсионеры в Башкирии получат дополнительные деньги

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В феврале решение приняли на уровне нескольких регионов. С этой недели пенсионеры уже начали получать деньги за февраль. В основном размер платежей такой же, как и ранее, ведь индексация уже проведена в начале года.
В Башкирии же пожилые смогут получить дополнительные средства уже в ближайшее время. Это относится не ко всем категориям. На деньги могут рассчитывать те, кто активно сдавал кровь на протяжении жизни. За сотню и более таких процедур башкирские граждане получат 5 тысяч рублей. Выплату будут назначать ежегодно.
Также за продолжительную совместную жизнь пенсионерам полагаются поощрения. В соседнем с Башкирией Татарстане за юбилей супруги получают до 25 тысяч рублей.