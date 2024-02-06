В феврале пенсионеры в Башкирии получат дополнительные деньги

В Башкирии же пожилые смогут получить дополнительные средства уже в ближайшее время. Это относится не ко всем категориям. На деньги могут рассчитывать те, кто активно сдавал кровь на протяжении жизни. За сотню и более таких процедур башкирские граждане получат 5 тысяч рублей. Выплату будут назначать ежегодно.