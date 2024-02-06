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Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

В феврале пенсионеры в Башкирии получат дополнительные деньги

В феврале пенсионеры в Башкирии получат дополнительные деньги

6 февраля 2024, 13:46
Фото: Изображение Midjourney
В Башкирии пенсионеры смогут получить больше средств в конце зимы. Данной категории граждан назначили разовую выплату на пять и более тысяч рублей. Об этом пишет PRIMPRESS.

В феврале решение приняли на уровне нескольких регионов. С этой недели пенсионеры уже начали получать деньги за февраль. В основном размер платежей такой же, как и ранее, ведь индексация уже проведена в начале года.

В Башкирии же пожилые смогут получить дополнительные средства уже в ближайшее время. Это относится не ко всем категориям. На деньги могут рассчитывать те, кто активно сдавал кровь на протяжении жизни. За сотню и более таких процедур башкирские граждане получат 5 тысяч рублей. Выплату будут назначать ежегодно.

Также за продолжительную совместную жизнь пенсионерам полагаются поощрения. В соседнем с Башкирией Татарстане за юбилей супруги получают до 25 тысяч рублей.

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#Общество#Башкортостан#Пенсионеры#Выплаты#Марина Шорина
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