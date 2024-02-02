В Казани задержали девушку за поддержку протестов в Башкирии

Как передают в издании, Лилия Калимуллина собиралась провести «экскурсию протеста» по казанскому Кремлю, однако была задержана полицией. Ей вменяют нарушение части 2 статьи 20.2 КоАП РФ — организацию или проведение публичной акции без согласования органами власти. По данным сайта Вахитовского районного суда, рассмотрение дела по существу прошло 30 января. Суд вынес решение об административном наказании.