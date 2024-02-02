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Published Сегодня, 07:45

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Updated Сегодня, 07:47

В Казани под суд попала девушка за акцию в поддержку протестов в Башкирии

В Казани задержали девушку за поддержку протестов в Башкирии

2 февраля 2024, 07:45

В Казани под суд попала девушка за акцию в поддержку протестов в Башкирии

СМИ сообщают, что девушка хотела провести экскурсию протеста по казанскому Кремлю.

В Татарстане прошёл суд на женщиной, которая провела акцию поддержки протестов в Башкирии. Об это сообщает RusNews со ссылкой на Вахитовский районный суд Казани.

Как передают в издании, Лилия Калимуллина собиралась провести «экскурсию протеста» по казанскому Кремлю, однако была задержана полицией. Ей вменяют нарушение части 2 статьи 20.2 КоАП РФ — организацию или проведение публичной акции без согласования органами власти. По данным сайта Вахитовского районного суда, рассмотрение дела по существу прошло 30 января. Суд вынес решение об административном наказании.

Напомним, вчера стало известно о том, что в Сургуте осудили двух женщин, которые стояли в пикете в поддержку Фаиля Алсынова*.

**— Включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

Двух жительниц Сургута оштрафовали за пикет в поддержку Фаиля Алсынова*
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#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Одиночный пикет#Казань#Фаиль Алсынов#Идэль Гумеров
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