Двух жительниц Сургута оштрафовали за пикет в поддержку Фаиля Алсынова*

Действия неравнодушных гражданок судья квалифицировал как нарушение части 2 статьи 20.2 КоАП РФ — проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия. Судья отклонил возражения Фании Лякиной о том, что они с подругой находились на расстоянии друг от друга, что следовало бы, по её мнению, характеризовать как одиночные пикеты. Однако суд посчитал, что два разных пикета были объединены единством целей и общей организацией.