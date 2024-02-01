Двух жительниц Сургута оштрафовали за пикет в поддержку Фаиля Алсынова*

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Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа оштрафовал двух жительниц Сургута за пикет в поддержку Фаиля Алсынова*. Об этом сообщает издание Муксун.fm.
Согласно решению суда, Юдина Алия и Лякина Фания, уроженки Башкирской АССР, проводили пикет с плакатами в поддержку осужденного земляка — Фаиля Алсынова. Пикет проходил у здания городской администрации. По мнению судьи Андрея Лопатнёва женщины не подали уведомление о проведении публичной акции и не получили согласия на пикет от законного владельца территории, что нарушает федеральное законодательство «О собраниях, митингах, демонстрациях и пикетированиях».
Участницы пикета оказались знакомыми более 10 лет. Алия Юдина, признавшая совершение административного правонарушения, рассказала в суде, что решение о пикете было принято после телефонного разговора. В нём была затронута тема Алсынова, которого, по мнению Юдиной, осудили незаконно.
— Они решили поддержать его, так как он является активистом в общественной деятельности в Р. Башкортостан, боролся за сохранение природы, был против строительства завода, путем уничтожения священной горы. — из Постановления по делу об административном правонарушении 19 января 2024 года, Сургутский городской суд (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).
На следующее утро женщины пришли к зданию администрации с плакатами «Свободу Фаилю Алсынову» и «Свободу», изготовленными собственноручно.
Спустя полчаса сотрудник полиции получил сообщение о пикете в центре города. Он прибыл на место события, после чего доставил участниц акции в отдел полиции. Рапорт полицейского был использован в качестве материалов дела.
Действия неравнодушных гражданок судья квалифицировал как нарушение части 2 статьи 20.2 КоАП РФ — проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия. Судья отклонил возражения Фании Лякиной о том, что они с подругой находились на расстоянии друг от друга, что следовало бы, по её мнению, характеризовать как одиночные пикеты. Однако суд посчитал, что два разных пикета были объединены единством целей и общей организацией.
В отношение Юдиной суд посчитал смягчающим обстоятельством наличие двоих детей и раскаяние женщины, а в отношении Лякиной — воспитание детей. Суд постановил оштрафовать каждую из участниц пикета на 20 тыс рублей, при этом плакаты, с которыми они стояли в акции — уничтожить.
30 января оба решения вступили в законную силу.
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* — включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.