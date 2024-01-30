Стали известны данные о заболеваемости кори среди жителей Башкирии

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
В текущем году на территории 12 районов Башкирии было выявлено 76 случаев заражения корью. Елена Шакирова, представляющая Роспотребнадзор региона, озвучила данные статистики во время совещания в мэрии.
В Уфе, 9 человек столкнулись с этим заболеванием. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 0,76, что ниже среднего значения по региону на 8%.
Елена Шакирова также подчеркнула, что проблемы вызывает Кировский район Уфы, где среди представителей цыганского населения, относящихся к группе высокого риска, были выявлены случаи заболевания. Она сообщила, что медицинские учреждения активно занимаются идентификацией и наблюдением за лицами, контактировавшими с инфицированными.
Ранее Mkset сообщал о вспышке заболеваемости корью в Белорецком районе республики. Первый случай заболевания корью в муниципалитете был выявлен у подростка из многодетной семьи. От него заразились другие дети — всего десять человек.