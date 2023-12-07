В Башкирии произошла вспышка заболеваемости корью

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
В Белорецком районе республики был выявлен 21 случай заболевания корью. Отмечается, что почти все заболевшие — дети, в том числе трое из них — малыши первого года жизни.
По словам Иванюты, первый случай заболевания корью в муниципалитете был выявлен у подростка из многодетной семьи. От него заразились другие дети — всего десять человек. Подчеркивается, что дети не были привиты от кори по убеждениям родителей. В настоящий момент дети находятся в инфекционном отделении Белорецкой ЦРКБ, их состояние удовлетворительное, готовятся к выписке.
При Белорецкой больнице создан межведомственный штаб по ликвидации кори в Белорецком районе. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое обследование очага инфекции, выявляет контактировавших с заболевшими и принимает меры по предотвращению распространения инфекции. Контактным лицам провели экстренную иммунопрофилактику.
— За последние два дня у нас не прибавилось новых заболевших корью, надеюсь, что очаг инфекции удастся локализовать, — подытожил Иванюта.