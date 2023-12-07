В Башкирии произошла вспышка заболеваемости корью

По словам Иванюты, первый случай заболевания корью в муниципалитете был выявлен у подростка из многодетной семьи. От него заразились другие дети — всего десять человек. Подчеркивается, что дети не были привиты от кори по убеждениям родителей. В настоящий момент дети находятся в инфекционном отделении Белорецкой ЦРКБ, их состояние удовлетворительное, готовятся к выписке.