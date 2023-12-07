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Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

В Башкирии более 20 человек заразились корью

В Башкирии произошла вспышка заболеваемости корью

7 декабря 2023, 15:53
Фото: 1MI

В Башкирии более 20 человек заразились корью

Среди заболевших есть дети в возрасте одного года, сообщил глава Белорецкого района республики Андрей Иванюта.
Сюжет
Дети

В Белорецком районе республики был выявлен 21 случай заболевания корью. Отмечается, что почти все заболевшие — дети, в том числе трое из них — малыши первого года жизни.

По словам Иванюты, первый случай заболевания корью в муниципалитете был выявлен у подростка из многодетной семьи. От него заразились другие дети — всего десять человек. Подчеркивается, что дети не были привиты от кори по убеждениям родителей. В настоящий момент дети находятся в инфекционном отделении Белорецкой ЦРКБ, их состояние удовлетворительное, готовятся к выписке.

При Белорецкой больнице создан межведомственный штаб по ликвидации кори в Белорецком районе. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое обследование очага инфекции, выявляет контактировавших с заболевшими и принимает меры по предотвращению распространения инфекции. Контактным лицам провели экстренную иммунопрофилактику.

— За последние два дня у нас не прибавилось новых заболевших корью, надеюсь, что очаг инфекции удастся локализовать, — подытожил Иванюта.
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#Общество#Дети#Новости Башкирии#Болезнь#Азамат Нухов#Вспышка болезни#Заболеваемость
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