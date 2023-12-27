За поворотом новые автобусы. Минтранс Башкирии доволен транспортом в Затоне

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Замминистра транспорта Башкирии Руслан Гарипов провёл очередную инспекцию с целью проверить работу автобусов в Уфе. На этот раз он выехал в Затон.
Чиновники уже устраивали проверки остановок в Уфе. До этого они посещали микрорайон «Яркий», а в октябре «не увидели проблем» в Зелёной роще.
Жители Затона, Михайловки и Миловки несколько раз обращались к властям с просьбой разобраться с большими интервалами движения и переполненными автобусами. В последний раз объектов возмущения стала работа маршрута №109 «Уфа — Шемяк», а жителям Миловки приходилось часами дожидаться нужного автобуса.
Сегодня с 7:30 до 9:00 замминистра транспорта проверял работу автобусов на остановке «Михайловский поворот».
Выезд показал, что средняя загрузка автобусов на остановке «Михайловский поворот» по пятибалльной шкале составила 2-3 балла. Интервал между общественным транспортом составил в среднем 3-5 минут.
В министерстве отчитались, что для удобства жителей Затона на маршруты №30 и №30К добавили 4 автобуса большого класса.
Проверки будут проходить до 31 декабря и продолжатся в 2024 году, резюмировали в ведомстве.
Затон ждут преобразования — летом 2024 года там отремонтируют Затонское шоссе за 177 млн рублей.