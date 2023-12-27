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Published Сегодня, 11:21

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Updated Сегодня, 11:23

Чиновники минтранса Башкирии проверили состояние автобусов в Затоне

За поворотом новые автобусы. Минтранс Башкирии доволен транспортом в Затоне

27 декабря 2023, 11:21
Фото: vk.com/transport.bashkortostan

Чиновники минтранса Башкирии проверили состояние автобусов в Затоне

Интервалы движения автобусов заметно сократились.

Замминистра транспорта Башкирии Руслан Гарипов провёл очередную инспекцию с целью проверить работу автобусов в Уфе. На этот раз он выехал в Затон.

Чиновники уже устраивали проверки остановок в Уфе. До этого они посещали микрорайон «Яркий», а в октябре «не увидели проблем» в Зелёной роще.

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Жители Затона, Михайловки и Миловки несколько раз обращались к властям с просьбой разобраться с большими интервалами движения и переполненными автобусами. В последний раз объектов возмущения стала работа маршрута №109 «Уфа — Шемяк», а жителям Миловки приходилось часами дожидаться нужного автобуса.

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Сегодня с 7:30 до 9:00 замминистра транспорта проверял работу автобусов на остановке «Михайловский поворот».

Выезд показал, что средняя загрузка автобусов на остановке «Михайловский поворот» по пятибалльной шкале составила 2-3 балла. Интервал между общественным транспортом составил в среднем 3-5 минут.

В министерстве отчитались, что для удобства жителей Затона на маршруты №30 и №30К добавили 4 автобуса большого класса.

Проверки будут проходить до 31 декабря и продолжатся в 2024 году, резюмировали в ведомстве.

Затон ждут преобразования — летом 2024 года там отремонтируют Затонское шоссе за 177 млн рублей.

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#Уфа#Транспорт#Идэль Гумеров#Затон#Минтранс
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