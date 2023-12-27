За поворотом новые автобусы. Минтранс Башкирии доволен транспортом в Затоне

Жители Затона, Михайловки и Миловки несколько раз обращались к властям с просьбой разобраться с большими интервалами движения и переполненными автобусами. В последний раз объектов возмущения стала работа маршрута №109 «Уфа — Шемяк», а жителям Миловки приходилось часами дожидаться нужного автобуса.