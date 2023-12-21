Затонское шоссе в Уфе отремонтируют за 176,9 млн рублей

ООО «Дортрансстрой» принадлежит Ильгизу Валиуллину, который также владеет фирмами «Основа», «Айтимонитор», а также долями в «Башкирдорстрой» и «Базилеевский карьер». В 2022 году «Дортрансстрой» занял 2 место по выручке среди башкирских организаций, занимающихся строительством дорог. Выручка в 2022 году составила 8,5 млрд рублей, прибыль — 97 млн рублей.