Затонское шоссе в Уфе отремонтируют за 176,9 млн рублей

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:04
Администрация Уфы заключила контракт на ремонт объездной дороги Северного обхода автодороги Уфа-Затон. Речь идёт о трассе от Затонского моста до Михайловки.
По контракту, подрядчик должен снять деформированный слой дороги, устроить выравнивающий асфальтобетонный слой, устроить покрытие из горячей смеси, укрепить обочины асфальтогранулятом, нанести разметку. Работы должны начаться 20 мая, закончиться — 30 августа 2024 года.
Контракт с Управлением по строительству, ремонту дорог и строительных сооружений (УСРДИС) Администрации ГО г. Уфа получила ООО «Дортрансстрой». Ранее компания получила контракт на ремонт проспекта Салавата Юлаева.
ООО «Дортрансстрой» принадлежит Ильгизу Валиуллину, который также владеет фирмами «Основа», «Айтимонитор», а также долями в «Башкирдорстрой» и «Базилеевский карьер». В 2022 году «Дортрансстрой» занял 2 место по выручке среди башкирских организаций, занимающихся строительством дорог. Выручка в 2022 году составила 8,5 млрд рублей, прибыль — 97 млн рублей.
За более, чем двадцатилетнюю деятельность, фирма получила 345 госконтрактов на 88,8 млрд рублей. Крупнейшие заказчики — управления федеральный автодорог «Южный Урал» и «Приуралье» (контракты на 30,4 млрд рублей и 18,8 млрд рублей соответственно).
В прошлом году владелец «Дортранссстроя» Ильгиз Валиуллин оказался в топ-50 богатейших людей Башкирии.
Большую часть затрат на реконструкцию Затонского шоссе оплатит бюджет республики (171,6 млн рублей), остаток ляжет на городской бюджет (5,3 млн рублей).
Другая компания, занимающаяся ремонтом автодорог, получила 2 подряда на реконструкцию улицы Октябрьской революции. Сумма контрактов превысила полмиллиарда рублей.