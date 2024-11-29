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Минтранс РБ

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Ноябрь
Из Уфы в Москву запустят новый состав
29 ноября, 09:11
Дорогу в Башкирии закрыли из-за непогоды
2 ноября, 04:42
Октябрь
В Уфе закрывают платную дорогу
18 октября, 11:06
Сентябрь
Минтранс Башкирии попал в новый коррупционный скандал
2 сентября, 12:35
Август
Проезд Башкирии станет на 50% дешевле
24 августа, 05:31
Проезд в Уфе подорожает
С воскресенья, 11 августа, ездить по городу станет дороже, сообщает Минтранс РБ.
9 августа, 07:45
Июль
Дорогу в Башкирии закрыли из-за оползня
26 июля, 12:35
Собянин сделал подарок мэру Уфы
В ночь на 25 июля в Уфу прибыл первый трамвай модели 71-414 из Москвы, который был передан городу безвозмездно, сообщает Минтранс РБ.
25 июля, 06:42
Трассу М-5 «Урал» перекрыли в Башкирии
15 июля, 08:26
Июнь
На дорогах Башкирии ввели знойный запрет
С приходом жарких летних дней в регионе вступают в силу временные ограничения движения для тяжеловесного транспорта, сообщает Минтранс Башкортостана.
14 июня, 10:00
Май
«Не интересует»: как в Уфе отреагировали на повышение стоимости проезда на автобусах
23 мая, 06:44
На ремонт дорог в Стерлитамаке направят до 215 млн рублей
8 мая, 06:19
Главу минтранса в Башкирии взяли полуголым и в домашних тапочках
Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
7 мая, 13:09
Причина задержания министра транспорта названа следствием
7 мая, 07:11
Срочно. Главу минтранса Башкирии задержали силовики
Александру Клебанову вменяется получение взятки в особо крупном размере, сообщил Mkset источник в силовых структурах.
7 мая, 05:44
«Не отстану»: глава Башкирии удивился снижению количества штрафов в республике
6 мая, 09:27
Апрель
Глава Башкирии потребовал «привести в чувство»
27 апреля, 04:40
На дорогах Башкирии зафиксировали свыше 19000 дефектов
Сейчас ремонтные работы проводятся с применением холодного асфальта, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
26 апреля, 07:44
Расписание электричек в Башкирии изменят из-за ремонта
26 апреля, 05:02
Жителей Башкирии развезут до садовых участков
В Башкирии для удобства садоводов запустили сезонные маршруты, заявили в минтрансе региона.
25 апреля, 14:30

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