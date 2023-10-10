«Врёт и не заикается»: уфимцы жёстко высказались о чиновниках, проверявших автобусы

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Сегодня утром чиновники из минтранса «проверяли работу общественного транспорта» в Зелёной роще. Об этом рассказал телеканал UTV.
Напомним, на вчерашнем оперативном совещании правительства Хабиров потребовал от минтранса и мэрии Уфы проконтролировать работу транспорта в Уфе. Например, он попросил обратить внимание на ситуацию в Зелёной роще. Оттуда, по его мнению, приходит большое количество жалоб.
Утром они посетили остановки «Юридический институт» и «Хлебозавод №5». Каких-то серьёзных проблем замминистра транспорта и дорожного хозяйства Руслан Гарипов не заметил. Так и сказал: «Не видим проблемы».
Зато проблемы видят местные жители. В комментариях уфимцы высказались довольно жёстко и не без иронии. Например, предложили проверить 226-й автобус в районе ДОКа в 7 утра. Но автору комментария парировали: «Они же не дураки так подставляться». Также предлагали проверить проспект Октября, Сипайлово, ипподром «Акбузат».
Другие считают, что проверка — постановка, мол, по звонку телефона было организовано образцово-показательное движение транспорта с соблюдением интервалов.
Ещё одно предположение — уфимцы сами ходят толпами в 30-40 человек и забиваются в автобусы для селфи, чтобы пожаловаться Радию Хабирову. Некоторые комментаторы предложили поверить чиновникам, а не своим глазам или ощущениям под холодным дождём по утрам.
Напомним, жители Сипайлово недовольны тем, каким маршрутом следует популярный 75-й автобус.