mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:10

Published Сегодня, 05:10

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Замминистра не обратил внимания на проблемы общественного транспорта в Уфе

«Врёт и не заикается»: уфимцы жёстко высказались о чиновниках, проверявших автобусы

10 октября 2023, 05:10
Фото: mkset.ru

Замминистра не обратил внимания на проблемы общественного транспорта в Уфе

Провести проверку в Зелёной роще поручил Хабиров.

Сегодня утром чиновники из минтранса «проверяли работу общественного транспорта» в Зелёной роще. Об этом рассказал телеканал UTV.

Напомним, на вчерашнем оперативном совещании правительства Хабиров потребовал от минтранса и мэрии Уфы проконтролировать работу транспорта в Уфе. Например, он попросил обратить внимание на ситуацию в Зелёной роще. Оттуда, по его мнению, приходит большое количество жалоб.

Утром они посетили остановки «Юридический институт» и «Хлебозавод №5». Каких-то серьёзных проблем замминистра транспорта и дорожного хозяйства Руслан Гарипов не заметил. Так и сказал: «Не видим проблемы».

Переполненный 75-й автобус, поздним вечером следующий из центра в СипайловоПереполненный 75-й автобус, поздним вечером следующий из центра в Сипайлово
Переполненный 75-й автобус, поздним вечером следующий из центра в Сипайлово

Зато проблемы видят местные жители. В комментариях уфимцы высказались довольно жёстко и не без иронии. Например, предложили проверить 226-й автобус в районе ДОКа в 7 утра. Но автору комментария парировали: «Они же не дураки так подставляться». Также предлагали проверить проспект Октября, Сипайлово, ипподром «Акбузат».

Другие считают, что проверка — постановка, мол, по звонку телефона было организовано образцово-показательное движение транспорта с соблюдением интервалов.

Автобус 57Автобус 57
Автобус 57
Фото: t.me/ufa_rb

Ещё одно предположение — уфимцы сами ходят толпами в 30-40 человек и забиваются в автобусы для селфи, чтобы пожаловаться Радию Хабирову. Некоторые комментаторы предложили поверить чиновникам, а не своим глазам или ощущениям под холодным дождём по утрам.

Напомним, жители Сипайлово недовольны тем, каким маршрутом следует популярный 75-й автобус.

Круги ада. Почему популярный автобус в Уфе не следует схеме движения?
Узнать подробнее
#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Тело школьницы обнаружили в багажнике в Уфе: первые подробности
Сегодня, 06:28
Оклады учителей в Башкирии в 2 раза ниже МРОТ
Сегодня, 05:30
Правительственный борт заметили в небе над Башкирией
Сегодня, 07:25
Концерты группы ДДТ переносят на следующий год из-за опасного заболевания Шевчука
Вчера, 10:45
Новые услуги, персонализация, тренд на б/у: этапы развития рынка доставки
6 октября, 06:15