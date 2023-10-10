«Врёт и не заикается»: уфимцы жёстко высказались о чиновниках, проверявших автобусы

Зато проблемы видят местные жители. В комментариях уфимцы высказались довольно жёстко и не без иронии. Например, предложили проверить 226-й автобус в районе ДОКа в 7 утра. Но автору комментария парировали: «Они же не дураки так подставляться». Также предлагали проверить проспект Октября, Сипайлово, ипподром «Акбузат».