Час пик в «Ярком»: чиновники Уфы встретились с проблемой переполненных автобусов

Posted Вчера, 08:51
Published Вчера, 08:51
Modified Вчера, 08:53
Updated Вчера, 08:53
Глава Дёмского района, Антон Тарасов, встретился с замминистром транспорта и дорожного хозяйства Русланом Гариповым и начальником управления транспорта и связи мэрии Уфы, Кириллом Никулиным, чтобы обсудить проблему нехватки больших автобусов в микрорайоне «Яркий».
В ходе встречи, чиновники посетили остановки общественного транспорта, расположенные в данном микрорайоне, и обещали пустить новые автобусы. Антон Тарасов отметил, что с каждым годом количество жителей в «Ярком» увеличивается, а пассажиропоток в районе только растет. В настоящее время через микрорайон проходят шесть маршрутов общественного транспорта, однако многие жители жалуются на переполненные автобусы.
На рабочем выезде глава Демского района отметил, что для решения транспортной проблемы, комментарии жителей были учтены, но требуется время. Кроме того, недочеты в состоянии нового остановочного павильона были замечены Тарасовым и он поручил их устранить.
Ранее Mkset сообщал о том, как чиновники из Минтранса «проверяли работу общественного транспорта» в Зелёной роще. Утром они посетили остановки «Юридический институт» и «Хлебозавод №5». Каких-то серьёзных проблем замминистра транспорта и дорожного хозяйства Руслан Гарипов не заметил.