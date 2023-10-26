Час пик в «Ярком»: чиновники Уфы встретились с проблемой переполненных автобусов

В ходе встречи, чиновники посетили остановки общественного транспорта, расположенные в данном микрорайоне, и обещали пустить новые автобусы. Антон Тарасов отметил, что с каждым годом количество жителей в «Ярком» увеличивается, а пассажиропоток в районе только растет. В настоящее время через микрорайон проходят шесть маршрутов общественного транспорта, однако многие жители жалуются на переполненные автобусы.