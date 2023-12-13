«Чем они лучше нас?»: Жители Башкирии атаковали комментарии Радия Хабирова

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Жители Бейгулово, Октябрьского, Шемяка, Нурлино, Николаевки, а также Дмитриевки пользуются маршрутом № 109 (бывший 391) Уфа-Шермяк. Они отмечают, что на данном маршруте не хватает рейсов, из-за чего автобусы часто переполнены. Также, предоставляемый транспорт часто выходит из строя, что приводит к опозданиям на работу или учебу. А при отмене или задержке рейса люди мёрзнут на остановках.
«Возникает вопрос почему на такое количество сел и деревень предоставляются такие ужасные условия перевозки? Почему в ту же Миловку и Михайловку транспорт ходит каждые 15-20 минут? Чем мы от них отличаемся? Чем они лучше нас? Почему нас не могут обеспечить отличным качеством и количеством транспорта?», — высказался житель Башкирии
Также жители сёл и деревень отмечают, что ранее 391 маршрут от компании Автолайн был очень удобен с интервалом в 15 — 20 минут.
Mkset обратился в пресс-службу ГУП «Башавтотранс» за комментарием по поводу ситуации.
«Поломка автобусов связанна с аномальными морозами, т.к температура доходила до -40 градусов, транспорт мог сломаться прямо дороге. Сейчас на данном маршруте ходят 6 автобусов, в ближайшее время планируем увеличить количество рейсов.» — прокомментировали в пресс-службе автотранспортного предприятия.
Ранее Mkset сообщал, что Радий Хабиров оказался недоволен транспортной ситуацией в Башкирии. Губернатор заявил, что в морозные дни на рейсы вместо планируемых 1600 автобусов выезжают только 1000. Обсуждение нехватки транспорта состоится на «Транспортном часе».