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Published Сегодня, 10:51

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Updated Сегодня, 10:53

Жители Башкирии пожаловались Радию Хабирову на нехватку автобусов

«Чем они лучше нас?»: Жители Башкирии атаковали комментарии Радия Хабирова

13 декабря 2023, 10:51
Фото: 1MI

Жители Башкирии пожаловались Радию Хабирову на нехватку автобусов

Жители Башкирии возмущены работой маршрута № 109 Уфа-Шермяк. Они просят Главу Республики разобраться с ситуацией.

Жители Бейгулово, Октябрьского, Шемяка, Нурлино, Николаевки, а также Дмитриевки пользуются маршрутом № 109 (бывший 391) Уфа-Шермяк. Они отмечают, что на данном маршруте не хватает рейсов, из-за чего автобусы часто переполнены. Также, предоставляемый транспорт часто выходит из строя, что приводит к опозданиям на работу или учебу. А при отмене или задержке рейса люди мёрзнут на остановках.

«Возникает вопрос почему на такое количество сел и деревень предоставляются такие ужасные условия перевозки? Почему в ту же Миловку и Михайловку транспорт ходит каждые 15-20 минут? Чем мы от них отличаемся? Чем они лучше нас? Почему нас не могут обеспечить отличным качеством и количеством транспорта?», — высказался житель Башкирии

Также жители сёл и деревень отмечают, что ранее 391 маршрут от компании Автолайн был очень удобен с интервалом в 15 — 20 минут.

Mkset обратился в пресс-службу ГУП «Башавтотранс» за комментарием по поводу ситуации.

«Поломка автобусов связанна с аномальными морозами, т.к температура доходила до -40 градусов, транспорт мог сломаться прямо дороге. Сейчас на данном маршруте ходят 6 автобусов, в ближайшее время планируем увеличить количество рейсов.» — прокомментировали в пресс-службе автотранспортного предприятия.

Ранее Mkset сообщал, что Радий Хабиров оказался недоволен транспортной ситуацией в Башкирии. Губернатор заявил, что в морозные дни на рейсы вместо планируемых 1600 автобусов выезжают только 1000. Обсуждение нехватки транспорта состоится на «Транспортном часе».

#Общество#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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