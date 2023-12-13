«Чем они лучше нас?»: Жители Башкирии атаковали комментарии Радия Хабирова

Жители Бейгулово, Октябрьского, Шемяка, Нурлино, Николаевки, а также Дмитриевки пользуются маршрутом № 109 (бывший 391) Уфа-Шермяк. Они отмечают, что на данном маршруте не хватает рейсов, из-за чего автобусы часто переполнены. Также, предоставляемый транспорт часто выходит из строя, что приводит к опозданиям на работу или учебу. А при отмене или задержке рейса люди мёрзнут на остановках.