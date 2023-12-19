Сенатор Гумерова: Введение запрета на смартфоны в школах — ответственный шаг

Posted Сегодня, 19:27
Published Сегодня, 19:27
Modified Сегодня, 19:34
Updated Сегодня, 19:34
В интервью RT она подчеркнула важность тщательного информирования детей, учитывая их психологические и возрастные особенности.
Сенатор подчеркнула, что необходимо проводить обсуждения в школах, где ребята сами принимают участие в принятии решений. Это поможет им осознать, что запрет на использование телефонов в классе принят в их интересах. Гумерова также подчеркнула важность предоставления конкретных данных о вреде постоянного присутствия телефонов в их окружении.
Сенатор объявила о направлении методических рекомендаций в школы, однако отметила, что организация работы в каждой конкретной школе является важным аспектом. Она подчеркнула, что в свете продолжающихся обсуждений в обществе о данной теме, комитет попросил поручение от Совета Федерации для мониторинга ситуации. Это позволит следить за тем, как эти ограничения внедряются на региональном уровне и в конкретных школах. Гумерова предложила вариант с использованием специальных шкафчиков для хранения телефонов во время уроков, особенно для младших школьников.