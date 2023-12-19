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Сенатор Гумерова: Введение запрета на смартфоны в школах — ответственный шаг

Сенатор Гумерова: Введение запрета на смартфоны в школах — ответственный шаг

19 декабря 2023, 19:27
Фото: 1MI
Сенатор Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, выразила свои мысли относительно введения ограничений на использование смартфонов и планшетов школьниками во время уроков, за исключением ситуаций чрезвычайной необходимости.
Сюжет
Дети

В интервью RT она подчеркнула важность тщательного информирования детей, учитывая их психологические и возрастные особенности.

Сенатор подчеркнула, что необходимо проводить обсуждения в школах, где ребята сами принимают участие в принятии решений. Это поможет им осознать, что запрет на использование телефонов в классе принят в их интересах. Гумерова также подчеркнула важность предоставления конкретных данных о вреде постоянного присутствия телефонов в их окружении.

Сенатор объявила о направлении методических рекомендаций в школы, однако отметила, что организация работы в каждой конкретной школе является важным аспектом. Она подчеркнула, что в свете продолжающихся обсуждений в обществе о данной теме, комитет попросил поручение от Совета Федерации для мониторинга ситуации. Это позволит следить за тем, как эти ограничения внедряются на региональном уровне и в конкретных школах. Гумерова предложила вариант с использованием специальных шкафчиков для хранения телефонов во время уроков, особенно для младших школьников.

#Общество#Дети#Школьники#Запрет#Совет Федерации
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