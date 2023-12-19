Сенатор Гумерова: Введение запрета на смартфоны в школах — ответственный шаг

Сенатор объявила о направлении методических рекомендаций в школы, однако отметила, что организация работы в каждой конкретной школе является важным аспектом. Она подчеркнула, что в свете продолжающихся обсуждений в обществе о данной теме, комитет попросил поручение от Совета Федерации для мониторинга ситуации. Это позволит следить за тем, как эти ограничения внедряются на региональном уровне и в конкретных школах. Гумерова предложила вариант с использованием специальных шкафчиков для хранения телефонов во время уроков, особенно для младших школьников.