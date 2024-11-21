Совет Федерации

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Зачем Хуснуллин летал над Уфой
21 ноября, 04:48
2023
Выиграл конкуренцию. Курултай избрал нового сенатора из Башкирии
Вчера он покинул должность главы района, сегодня придётся снова собирать вещи.
5 октября 2023, 07:54
Глава района Башкирии досрочно покинул должность
Отставку Олега Голов с должности главы администрации Благовещегского района республики подтвердили в пресс-службе муниципалитета
4 октября 2023, 06:58
Названо имя потенциального преемника Ялалова на посту сенатора от Башкирии в Совфеде
Кандидатуру Олега Голова выдвинула фракция партии «Единая Россия».
3 октября 2023, 07:52
«Родитель один и номер два» — Сенатор от Башкирии высказалась о семейных ценностях
28 сентября 2023, 13:28

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