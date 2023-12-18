3,4 млн россиян летом побывали в отпуске без сохранения содержания

Эту статистику приводит RT, ссылаясь на РБК. Тогда как число россиян, которые отправились в отпуск без соответствующих выплат, выросло почти до трех с половиной миллионов человек и стало рекордом последнего десятилетия, число работников в простое, напротив, уменьшилось в 2,4 раза: их стало меньше 100 тысяч. Последний показатель был отмечен на фоне существенного снижения безработицы и дефицита кадров в России.