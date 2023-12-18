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Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 15:39

Updated Сегодня, 15:39

3,4 млн россиян летом побывали в отпуске без сохранения содержания

3,4 млн россиян летом побывали в отпуске без сохранения содержания

18 декабря 2023, 15:37
Фото: Midjourney
Июль — сентябрь текущего года в России стали временем, когда рекордное число россиян отправились в неоплачиваемые отпуска. Специалисты связывают тенденцию со скрытой безработицей.

Эту статистику приводит RT, ссылаясь на РБК. Тогда как число россиян, которые отправились в отпуск без соответствующих выплат, выросло почти до трех с половиной миллионов человек и стало рекордом последнего десятилетия, число работников в простое, напротив, уменьшилось в 2,4 раза: их стало меньше 100 тысяч. Последний показатель был отмечен на фоне существенного снижения безработицы и дефицита кадров в России.

#Россия#Безработица#Статистика#Отпуск#Дефицит кадров
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