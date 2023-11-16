Врач из Башкирии назвала семь признаков того, что в организме завелись паразиты

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Врач из Башкирии Гульнур Нигманова поделилась информацией о том, какие признаки указывают на наличие паразитов в организме человека. Она привела пример клинического случая, связанного с образованием диаметром 1,5-2 сантиметра на предплечье пациента. Это образование появилось постепенно и увеличивалось в размерах. Во время операции было обнаружено наличие одного круглого червя, предположительно власоглава.
Гульнур Нигманова объяснила, что заражение паразитами может произойти через пищу, особенно если продукты плохо вымыты, а также через воду, например, при купании в пресной воде и проглатывании небольшого количества воды. Затем яйцо паразита попадает в желудочно-кишечный тракт и превращается в круглого червя.
— Некоторые паразиты питаются в кишечнике, в то время как власоглав, например, вкручивает свою голову в стенку кишечника и питается кровью, что может вызывать анемию. Кроме того, половые органы этих паразитов находятся внутри кишечника. Ежедневно с калом в окружающий мир выходит до 60 тысяч яиц, — информирует врач.
По словам врача, в течение суток паразит может потреблять до 0,5 мл крови, а его средняя продолжительность жизни в организме может достигать 6 лет. Гульнур Нигманова объясняет, что если червь умрет от старости, то он будет превращен в кальцинат организмом.
Также, согласно информации от врача, основные симптомы наличия посторонней жизни в организме могут включать следующие проявления: анемия, хроническая диарея, метеоризм, снижение аппетита, изжога, аллергические реакции и высыпания на коже.
В некоторых случаях паразит может проникнуть в головной мозг, сердце или другие органы. Например, офтальмологи описывали случай удаления паразита из радужки глаза. Черви, находясь в стадии развития, могут перемещаться по организму с течением крови. Доказательством этого является клинический случай, когда червь был обнаружен в предплечье пациента.
Для выявления паразитов рекомендуется сдать анализ кала на наличие яиц гельминтов (глистов) несколько раз, по указанию врача. Дополнительным методом диагностики является анализ крови с использованием метода ИФА, при котором повышение уровня эозинофилов может свидетельствовать о наличии паразитов. Для лечения этого заболевания рекомендуется обратиться к врачу-паразитологу, согласно рекомендациям врача.