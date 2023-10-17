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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Телевидение Татарстана 12 часов подряд приглашает людей служить по контракту

«Выплаты и привилегии»: в Татарстане 12 часов подряд рекламируют службу по контракту

17 октября 2023, 10:04
Фото: tnv.ru

Телевидение Татарстана 12 часов подряд приглашает людей служить по контракту

Для участия в шоу пригласили имама, военных и судебных приставов.

На центральном телевидении соседней Татарии полдня рекламируется служба по контракту в Вооружённых силах. На это обратили внимание коллеги из «Осторожно, новости».

Оказалось, что на телеканале «Татарстан-Новый век» сегодня проходит марафон «Все СВОи». Для этого канал пригласил чиновников, военных, приставов, военкомов, имамов, священников и жён офицеров. Они на протяжении 12 часов рассказывают о плюсах контрактной службы.

Сами корреспонденты телеканала предлагают молодёжи «встать и защитить родину, а не отсиживаться».

Эфир ведётся на татарском и русском языках. Ведущие рассказывают о героических поступках. В это же время на экране появляется QR-код и номер телефона для быстрой связи с пунктами набора добровольцев.

Авторы программы также рассказывают о привилегиях. Например, приставы рассказывают о заморозке судебных производств для добровольцев.

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#Общество#Мобилизация#Татарстан#Идэль Гумеров
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