«Выплаты и привилегии»: в Татарстане 12 часов подряд рекламируют службу по контракту

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
На центральном телевидении соседней Татарии полдня рекламируется служба по контракту в Вооружённых силах. На это обратили внимание коллеги из «Осторожно, новости».
Оказалось, что на телеканале «Татарстан-Новый век» сегодня проходит марафон «Все СВОи». Для этого канал пригласил чиновников, военных, приставов, военкомов, имамов, священников и жён офицеров. Они на протяжении 12 часов рассказывают о плюсах контрактной службы.
Сами корреспонденты телеканала предлагают молодёжи «встать и защитить родину, а не отсиживаться».
Эфир ведётся на татарском и русском языках. Ведущие рассказывают о героических поступках. В это же время на экране появляется QR-код и номер телефона для быстрой связи с пунктами набора добровольцев.
Авторы программы также рассказывают о привилегиях. Например, приставы рассказывают о заморозке судебных производств для добровольцев.