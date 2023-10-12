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Posted Сегодня, 03:36

Published Сегодня, 03:36

Modified Сегодня, 04:51

Updated Сегодня, 04:51

Вылетающий в Уфу самолет задержали: подробности

Вылетающий в Уфу самолет задержали: подробности

12 октября 2023, 03:36
Фото: 1MI
Рейс был задержан на полтора часа.

Сегодня, 12 октября, в аэропорт Уфы не прилетел вовремя самолет рейса Нижневартовск — Уфа. Согласно онлайн табло воздушной гавани, приземлится самолет должен был в 06:35, однако рейс был задержан. Сейчас ожидаемое время прилета — 08:55.

На табло в аэропорту вылета отмечается, что расписание было якобы изменено по решению авиакомпании.

Перелет пассажиров осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии». Как сообщает издание «Ura.ru», ее представители пока не комментировали ситуацию.

#Общество#Элина Сайфранова#Самолеты#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт
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