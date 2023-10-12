Вылетающий в Уфу самолет задержали: подробности

Сегодня, 12 октября, в аэропорт Уфы не прилетел вовремя самолет рейса Нижневартовск — Уфа. Согласно онлайн табло воздушной гавани, приземлится самолет должен был в 06:35, однако рейс был задержан. Сейчас ожидаемое время прилета — 08:55.