Вылетающий в Уфу самолет задержали: подробности

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Published Сегодня, 03:36
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Сегодня, 12 октября, в аэропорт Уфы не прилетел вовремя самолет рейса Нижневартовск — Уфа. Согласно онлайн табло воздушной гавани, приземлится самолет должен был в 06:35, однако рейс был задержан. Сейчас ожидаемое время прилета — 08:55.
На табло в аэропорту вылета отмечается, что расписание было якобы изменено по решению авиакомпании.
Перелет пассажиров осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии». Как сообщает издание «Ura.ru», ее представители пока не комментировали ситуацию.