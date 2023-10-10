Правительственный борт заметили в небе над Башкирией

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В небе над Башкирией был замечен самолет ТУ-214 Специального летного отряда (СЛО) «Россия» с бортовым номером RA-64521.
Как правило, этот самолет выполняет полёты в интересах первых лиц государства. Известно, что борт вылетел из Москвы и планирует приземлиться в аэропорту Уфы.
Накануне стало известно, что Башкирия готовится к приезду гостей из Москвы, Абхазии и Беларуси. Об этом рассказали на оперативном совещании правительства. Радий Хабиров должен встретить делегацию премьер-министра России Михаила Мишустина, а также премьер-министра Беларуси Романа Головченко и президента Абхазии Аслан Бжания. Они должны познакомиться с промышленным потенциалом Башкирии.