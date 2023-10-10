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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Правительственный борт заметили в небе над Башкирией

Правительственный борт заметили в небе над Башкирией

10 октября 2023, 07:25
Фото: 1MI
Стало известно, кто летит в самолете и где он приземлится

В небе над Башкирией был замечен самолет ТУ-214 Специального летного отряда (СЛО) «Россия» с бортовым номером RA-64521.

Как правило, этот самолет выполняет полёты в интересах первых лиц государства. Известно, что борт вылетел из Москвы и планирует приземлиться в аэропорту Уфы.

Накануне стало известно, что Башкирия готовится к приезду гостей из Москвы, Абхазии и Беларуси. Об этом рассказали на оперативном совещании правительства. Радий Хабиров должен встретить делегацию премьер-министра России Михаила Мишустина, а также премьер-министра Беларуси Романа Головченко и президента Абхазии Аслан Бжания. Они должны познакомиться с промышленным потенциалом Башкирии.

#Уфа#Самолеты#Новости Башкирии#Новости Уфы#Самолет#Валерия Панаева
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