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Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

На учителя физкультуры и ОБЖ в Башкирии поступила жалоба о домогательствах

Студентки колледжа в Башкирии обвинили физрука в домогательствах

6 октября 2023, 05:58
Фото: 1MI

На учителя физкультуры и ОБЖ в Башкирии поступила жалоба о домогательствах

Эпизодом занимаются следователи.

В Белебеевском колледже механизации и электрификации назрел скандал — студентки обвиняют в сексуальном домогательстве преподавателя.

В социальных сетях появилось обращение одной из обучающихся. В ней она просит директора учреждения уволить преподавателя. По её версии, преподаватель закрыл дверь в каморке и в кабинет, оставшись с ней наедине. После этого учитель якобы начал лезть к студентке обниматься, со слов студентки, с требованием «дать потискать», схватив за ягодицы.

Как передаёт Mash Batash, физрук считает заявление студентки клеветой за строгое преподавание.

В самом колледже Mkset заявили, что преподаватель физкультуры и ОБЖ попросил его уволить. На данный момент он там не работает.

Следователь из Белебеевского межрайонного следственного отдела подтвердил Mkset, что сейчас проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, как извращенец испугал девушку в Уфе.

#Общество#Новости Башкирии#Скандал#Происшествие#Идэль Гумеров#Белебей
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