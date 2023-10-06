Студентки колледжа в Башкирии обвинили физрука в домогательствах

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
В Белебеевском колледже механизации и электрификации назрел скандал — студентки обвиняют в сексуальном домогательстве преподавателя.
В социальных сетях появилось обращение одной из обучающихся. В ней она просит директора учреждения уволить преподавателя. По её версии, преподаватель закрыл дверь в каморке и в кабинет, оставшись с ней наедине. После этого учитель якобы начал лезть к студентке обниматься, со слов студентки, с требованием «дать потискать», схватив за ягодицы.
Как передаёт Mash Batash, физрук считает заявление студентки клеветой за строгое преподавание.
В самом колледже Mkset заявили, что преподаватель физкультуры и ОБЖ попросил его уволить. На данный момент он там не работает.
Следователь из Белебеевского межрайонного следственного отдела подтвердил Mkset, что сейчас проводится проверка.
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