Студентки колледжа в Башкирии обвинили физрука в домогательствах

В социальных сетях появилось обращение одной из обучающихся. В ней она просит директора учреждения уволить преподавателя. По её версии, преподаватель закрыл дверь в каморке и в кабинет, оставшись с ней наедине. После этого учитель якобы начал лезть к студентке обниматься, со слов студентки, с требованием «дать потискать», схватив за ягодицы.